RWTH Aachen Campus Oferece um Programa Exclusivo sobre Inovação, Indústria 4.0 e empreendedorismo para Executivos

AACHEN, Alemanha, August 9, 2018 /PRNewswire/ --

Perspetivas das potencialidades dos dois ecossistemas RWTH Aachen e Silicon Valley

O RWTH Aachen Campus oferece o programa único no mundo «Industry 4.0 Executive Education - Disruptive Innovation and Intrapeneurship» que se destina a executivos com o objetivo de desenvolver e implementar estratégias inovadoras para as suas empresas. O acesso ao RWTH Aachen Campus and Silicon Valley permite aos participantes perspetivas de histórias de sucesso e do espírito pioneiro dos dois locais, que se destinam a estimular os seus próprios projetos de inovação dentro da empresa. O programa é composto por três módulos, cada um com frequência de uma semana em Aachen (de 11 A 15 de Março) e em Silicon Valley (de 9 a 13 de setembro), bem como um curso online.

«O poder inovador de empreendedorismo de Silicon Valley é um grande exemplo para nós. A sinergia combinada do desenvolvimento rápido de hardware e o hub de inovação de software leva o nosso programa a um nível completamente novo», diz o Prof. Guenther Schuh, Managing Diector do RWTH Aachen Campus GmbH. O Prof. Raymond Levitt, Stanford School of Engineering e membro do Academic Adisory Board para o programa, confirma a integração de Silicon Valley no programa e é entusiástico em relação às inovações de hardware de Aachen: «O programa caracteriza-se pelas potencialidades complementares dos dois locais. O sistema de fabricação do século 21 de Aachen é de nível mundial, com a sua especialização abrangente no campo de Industry 4.0 e o êxito das suas aplicações no mundo real tais como nos veículos elétricos, StreetSCooter e e.GO Life».

Mais informação e registo: http://ots.de/Ijro1l

Contacto para o programa: Dr. Mareike Neumann RWTH Aachen Campus GmbH



Tlf: +49-241-80-27374



e-mail: mareike.neumann@rwth-aachen.de

Contacto de imprensa: Sonja Wiesner Chefe de Relações Públicas de RWTH Aachen Campus GmbH



Tlf: +49-24-80-25794



e-mail: sonja.wiesner@rwth-aachen.de