RxBIO introduit en Europe le kit de prélèvement de salive COVID-19 d'une précision de 99,998 %

DUBLIN, 7 mai 2021 /PRNewswire/ -- Un kit de prélèvement de salive qui utilise une méthode indolore pour tester la COVID-19 est distribué en Europe pour la première fois par RxBIO, une société leader dans la distribution de dispositifs médicaux.

Le kit de prélèvement de salive SDNA de Spectrum Solutions offre une alternative confortable et plus précise à la douloureuse méthode de test par écouvillonnage nasal pour la COVID-19. Le kit a reçu un marquage CE en décembre 2020 et est le premier système basé sur la salive à recevoir une autorisation d'utilisation d'urgence pour le test COVID-19 par la Food and Drug Administration américaine.

Le lancement des dispositifs de prélèvement de salive SDNA-2000 et SDNA-3000 de Spectrum en Europe signifie que les citoyens ont accès à une option efficace de test COVID-19 basé sur la salive, avec une précision de 99,998 %. L'appareil est si fiable que la Major League Baseball utilise les kits de prélèvement de salive SDNA-1000 de Spectrum pour tester tous les joueurs et le personnel.

« Nous sommes ravis de nous associer à Spectrum Solutions pour offrir aux individus une option alternative à un moment où le dépistage de la COVID-19 est à un stade crucial », a déclaré Alfan Jetha, PDG de RxBIO. « Alors que le programme de vaccination se déploie dans tout le pays, les tests quotidiens sont plus importants que jamais pour prévenir la propagation virale et Spectrum Solutions est un leader en matière de tests de diagnostic moléculaire. »

Le dispositif de collecte de salive SDNA de Spectrum est un kit à trois composants qui permet l'auto-collecte d'échantillons de salive. Le dispositif a la capacité d'inactiver à 100 % le virus vivant à température ambiante, ce qui atténue tout risque d'infection tout au long du processus de test. Les échantillons sont conservés pendant 10 jours après leur collecte sans aucune dégradation de leur efficacité et ne nécessitent pas de stockage ou de transport à température contrôlée. Les kits peuvent être utilisés dans divers scénarios, notamment pour des tests à domicile par des particuliers ou des tests de masse par des organisations.

« Les tests de dépistage de la COVID-19 doivent être précis, efficaces, faciles à utiliser et minimiser les erreurs de prélèvement – ce sont les caractéristiques du dispositif de prélèvement de salive de Spectrum Solutions », a déclaré Jasmin Jetha, président et directeur de l'exploitation de RxBIO.

« Chez Spectrum, nous avons conçu nos kits révolutionnaires de tests PCR basés sur la salive pour une détection précoce précise et sûre. Pas de compromis. Après tout, si vous présentez des symptômes, vous avez déjà exposé d'autres personnes à une éventuelle infection », a déclaré Stephen Fanning, président et directeur général de Spectrum Solutions. « Notre formulation très sensible est capable de détecter des infections à partir d'échantillons de salive mesurant aussi peu que 200 copies/ml avec neutralisation virale, contrairement aux tests rapides d'antigènes à flux latéral qui nécessitent un minimum de 10 000 à 20 000 copies/ml."

RxBIO est une société canadienne de distribution de produits biotechnologiques dont le siège européen se trouve à Dublin, en Irlande. Elle est spécialisée dans la fourniture de dispositifs médicaux et d'équipements de protection individuelle aux établissements de santé et aux communautés en Europe, au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Grâce à son infrastructure mondiale et à ses vastes canaux de distribution, RxBIO propose aux professionnels de la santé du monde entier des technologies de pointe et des solutions innovantes.

RxBIO fait partie d'un vaste portefeuille d'entreprises de soins de santé intégrées, actives dans les domaines de la pharmacie, des essais cliniques, de la réglementation, de la distribution de soins de santé et des services de soins virtuels.

Basée à Salt Lake City, dans l'État américain de l'Utah, Spectrum Solutions est une société de fabrication de dispositifs médicaux dans le domaine des sciences de la vie qui concentre son expertise industrielle totalement intégrée sur la création de solutions de bout en bout prospectives et évolutives pour les projets de diagnostic clinique et les plans de produits commercialisés. Spectrum est un fournisseur unique d'ingénierie innovante de dispositifs médicaux et de fabrication de produits, de moulage, de formulation chimique, de conception d'emballage, de mise en kit personnalisée et d'exécution directe pour les utilisateurs. Ses dispositifs de collecte de bio-échantillons, ses technologies brevetées et ses services spécialisés permettent une optimisation quantifiable des processus, une efficacité sans précédent et une évolutivité mondiale inégalée.

