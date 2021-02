Ryan Ding: 5G iluminando o futuro

"2020 foi um ano difícil. Durante esse período, a Huawei trabalhou em estreita colaboração com nossos clientes" , disse Ryan Ding. Em 2020, a Huawei apoiou as operações estáveis de mais de 300 redes em mais de 170 países e ajudou as operadoras a prestar serviços on-line e a minimizar o impacto da pandemia em suas empresas. Trabalhando com a Huawei, as operadoras atraíram 22 milhões de novos usuários de banda larga sem fio em todo o mundo. Graças a isso, as pessoas podem facilmente acessar os serviços de telemedicina e trabalhar de casa.

O 5G se desenvolveu mais rápido do que esperávamos. Mais de 140 redes comerciais 5G foram implementadas em 59 países. De acordo com Ryan Ding, mais de 50% dessas redes foram construídos pela Huawei. O ecossistema também está amadurecendo. Na China, mais de 68% dos smartphones entregues em 2020 eram celulares 5G. Mais de 200 módulos 5G e dispositivos industriais estão agora disponíveis, contribuindo para a aplicação do 5G em uma ampla gama de setores.

A Huawei ajudou as operadoras a construir as melhores redes. De acordo com os relatórios de 2020 de outras empresas, incluindo IHS, P3, OpenSignal e Meqyas, as melhores redes 5G em Seul, Amsterdã, Madri, Zurique, Hong Kong e Riade foram construídas pela Huawei. Ryan Ding enfatizou que a grande experiência em rede é a base do sucesso das empresas e que essas 6 cidades são apenas uma ponta do iceberg em termos de nossa inovação colaborativa com as operadoras. Por exemplo, ao implementar as unidades de antena ativa 64T64R e os principais algoritmos de multi antena da Huawei, a LG U+ atingiu maior eficiência e experiência de rede mais de 25% melhor do que as outras operadoras. Com a unidade de antena ativa (AAU) Blade da Huawei, que pode operar tanto na banda Sub3G quanto C, a Sunrise encurtou o tempo de aquisição do local de 24 meses para 6 meses, e foi a única operadora com 5 classificações excepcionais consecutivas na Suíça.

O 5G está se tornando parte dos principais processos de produção nas indústrias. Olhando para o futuro, Ryan Ding falou muito sobre a perspectiva da implementação em larga escala de aplicações industriais 5G em 2021.

As aplicações do 5G foram implementadas em mais de 20 setores, incluindo manufatura, saúde, educação e logística. Ryan Ding apontou exemplos na China onde as aplicações industriais 5G já estão mostrando seu valor, como na mineração de carvão, fabricação de aço e manufatura, onde a adoção do 5G, disse Ryan Ding, tornou a produção mais segura, mais inteligente e mais eficiente. Ryan Ding enfatizou que "o 5G não é mais para as pessoas mais dispostas a usar tecnologias, ele está melhorando nossa vida diária. 2021 será o primeiro ano com aplicações em grande escala do setor 5G. As operadoras precisarão de novos recursos para o planejamento, implementação, manutenção, otimização e operações de rede, para chegar de "0 a 1" e replicar o sucesso de 1 a muitos. A Huawei fará exposições e discussões aprofundadas on-line e off-line sobre esses tópicos com as partes interessadas do setor na próxima MWC Shanghai. Continuaremos inovando para ajudar nossos clientes a construir as melhores redes 5G e atingir um maior sucesso nos negócios."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1440661/1.jpg

FONTE Huawei

SOURCE Huawei