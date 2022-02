Ryan Ding, Huawei : GUIDE pour une meilleure économie numérique

L'économie numérique mondiale se développe rapidement et plus de 50 % du PIB mondial sera numérisé en 2022. De nombreux pays et régions, comme la Chine, la Corée du Sud et l'UE, ont déjà annoncé d'énormes plans d'investissement pour l'économie numérique. En tant que fournisseurs d'infrastructures TIC (technologies de l'information et de la communication), les opérateurs joueront un rôle de plus en plus important dans le développement de la future économie numérique.

Trois leviers pour façonner l'avenir de l'économie numérique

Au cours de son discours liminaire, Ryan Ding a expliqué que la vitalité de l'économie numérique peut être évaluée par trois facteurs : la densité de connexion, la diversité informatique et l'intensité de la réduction des émissions de carbone, et que ces facteurs donnent aux opérateurs les leviers dont ils ont besoin pour façonner l'avenir de l'économie numérique.

En augmentant la densité de connexion, les opérateurs peuvent développer leur base d'utilisateurs 5G et élargir leur champ d'activité. En diversifiant leurs ressources informatiques, les opérateurs peuvent créer des synergies entre la connectivité et l'informatique pour stimuler la numérisation des entreprises en vue d'une nouvelle croissance. En matière de réduction des émissions de carbone, les nouvelles solutions TIC écologiques, comme celles fournies par Huawei, augmenteront la capacité du réseau et réduiront la consommation d'énergie par bit pour un développement plus écologique.

La 5G a parcouru un long chemin

Le déploiement commercial de la 5G a commencé il y a deux ans, et depuis, le nombre de réseaux, d'utilisateurs et d'appareils 5G a augmenté rapidement. Fin 2021, plus de 200 opérateurs ont déployé des réseaux 5G commerciaux, desservant plus de 700 millions d'utilisateurs 5G. Il y a actuellement plus de 1 200 appareils 5G commerciaux en cours d'utilisation. Cette base d'utilisateurs croissante apporte des retours commerciaux aux opérateurs tout en favorisant des déploiements continus du réseau.

Au cours de l'événement, Ryan Ding a partagé des histoires de réussite 5G de divers opérateurs et a montré comment les nouvelles applications 5G comme la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la nouvelle vidéo offrent aux utilisateurs de nouvelles expériences. Les modèles de tarification 5G flexibles profitent également aux utilisateurs et aux opérateurs, et stimulent la croissance rapide de la base d'utilisateurs 5G.

En Chine, les réseaux privés 5GtoB ont été déployés à grande échelle dans de multiples industries. À la fin de 2021, Huawei a signé plus de 3 000 contrats 5GtoB commerciaux avec des opérateurs et des partenaires chinois, acquérant ainsi une vaste expérience dans les applications industrielles. Un exemple mis en évidence est celui de la Mongolie-intérieure, en Chine, où une mine de charbon utilise la 5G pour contrôler à distance les haveuses. Depuis le déploiement de la 5G, les mineurs de charbon travaillent dans un environnement plus sûr et plus confortable.

Connectivité + informatique pour une nouvelle croissance

Selon Ryan Ding, alors que de plus en plus d'industries passent au numérique, l'infrastructure informatique devra être reconstruite pour générer des opérations plus efficaces. En créant des synergies entre l'informatique et la connectivité, le cloud et la périphérie, et le cloud et les réseaux, Huawei espère aider les opérateurs à passer au numérique et à l'intelligence, tout en réalisant une nouvelle croissance des revenus. En Asie-Pacifique, par exemple, la solution OneStorage de Huawei a aidé un opérateur à réduire son coût total de possession de 30 %.

TIC écologiques : plus de bits, moins de watts

Les TIC écologiques sont essentielles à une croissance durable de l'économie numérique. L'industrie des TIC fournit de nouvelles technologies pour aider d'autres industries à réduire leur empreinte carbone. En réalité, on prévoit que ces économies seront dix fois plus importantes que l'empreinte de l'industrie des TIC. Lors du forum, Ryan Ding a également partagé la stratégie écologique de Huawei : plus de bits, moins de watts. Avec sa gamme complète de solutions écologiques, notamment le site écologique, le réseau écologique et l'utilisation écologique, Huawei vise à aider les opérateurs à augmenter la capacité du réseau et à réduire la consommation d'énergie par bit. Huawei a également proposé l'indice Network Carbon Intensity (intensité carbone du réseau) pour quantifier les émissions de carbone de l'industrie des TIC et aider les opérateurs à faire de leur stratégie écologique une réalité.

À la fin de son discours, Ryan Ding a proposé le projet commercial GUIDE de Huawei, qui vise à aider les opérateurs à développer les cinq capacités clés nécessaires à la réussite des entreprises : étendre les services, innover efficacement, tirer parti des ressources, rivaliser sur la valeur et contribuer à la société.

Le MWC22 de Barcelone se déroulera du 28 février au 3 mars à Barcelone, en Espagne. Huawei présentera ses produits et ses solutions sur le stand 1H50 du Fira Gran Via Hall 1. En collaboration avec des opérateurs mondiaux, des professionnels de l'industrie et des leaders d'opinion, nous aborderons des sujets tels que les tendances de l'industrie, le GUIDE vers l'avenir et le développement écologique pour envisager l'avenir des réseaux numériques. Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

