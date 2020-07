Ryan Ding z Huawei: uwolnić potencjał sieci, napędzać rozwój biznesu

2. Koncentracja na wrażeniach użytkowników i budowanie najlepszych sieci 5G. Najlepsze wrażenia z korzystania z sieci idą w parze z największym sukcesem komercyjnym. Na przykład w Korei Południowej operatorzy generują wielkie zyski z budowy najlepszych sieci 5G i oferowania użytkownikom najlepszych doświadczeń. Huawei nadal będzie wspierać operatorów w zakresie dostarczania najlepszych możliwych wrażeń użytkowników i szybkiego spieniężenia możliwości sieci 5G.

3. Szybsza komercjalizacja sieci 5G do zastosowań B2B, aby zapewnić większe możliwości biznesowe. 5G wchodzi w nową fazę rozwoju, a rynek B2B jest kluczowy dla sukcesu komercyjnego operatorów. Operatorzy muszą wybrać właściwe branże i budować nowe możliwości sieci 5G nakierowane na rynek B2B. Muszą również dążyć do opracowania ujednoliconych standardów branżowych przyspieszających wdrażanie 5G na wielką skalę w ramach B2B.

Aby osiągnąć sukces w dziedzinie B2B, kluczowy jest wybór właściwych branż. Linie prywatne są przykładem zastosowania sieci 5G w B2B, które przyniosło szybkie efekty. Ponad 15 operatorów oferuje usługi prywatnej linii 5G. Wybierając branże, na których się skoncentrują, operatorzy mogą brać pod uwagę trzy czynniki: atrakcyjność, rentowność i techniczną wykonalność. Huawei sugeruje, aby operatorzy przygotowujący technologię 5G do zastosowań B2B koncentrowali się na branży górniczej, stalowej, portowej i naftowej.

Przykładowo, operatorzy muszą poprawić swoje zdolności planowania sieci dostosowanych do różnych środowisk produkcyjnych i zapewniać produkty i rozwiązania, które spełniają wymogi danej branży. Dodatkowo muszą opracować platformy umożliwiające korzystanie z usług i budujące ekosystem, dostarczać ujednolicone produkty i usługi i tworzyć wykonalne modele biznesowe. Dążenie do opracowania ujednoliconych norm branżowych. Ujednolicone normy branżowe stanowią podstawę rozwoju 5G na wielką skalę w zastosowaniach B2B. Współpraca międzybranżowa jest już zaawansowana. Wiele branż, takich jak sektor górniczy i stalowy, rozpoczęło proces komunikowania standardów branżowych poprzez takie działania jak publikowanie biały ksiąg, nawiązywanie sojuszy w ramach ekosystemów i uczestniczenie w dyskusjach normatywnych.

4. Budowanie sieci zorientowanych na przyszłość Przedstawiciele branży telekomunikacyjnej muszą dokładnie przemyśleć sposób, w jaki ich sieci mogą być adaptowane do wciąż zmieniających się potrzeb poszczególnych użytkowników, rodzin i przedsiębiorstw oraz metody wspierania rozwoju gospodarki cyfrowej. Huawei nadal będzie wspierać operatorów w budowaniu nastawionych na przyszłość sieci docelowych, aby umożliwiać ich dalsze sukcesy.

Pozostałymi prelegentami podczas sesji byli: Liang Baojun, starszy wiceprezes China Unicom; Liu Jian, główny kierownik Działu Usług Rządowych i Biznesowych China Mobile; Choi Yoon Ho, wiceprezes Usług AR/VR w LG U+; Phil Kendall, dyrektor wykonawczy Strategy Analytics oraz Peng Honghua, prezes linii produktów 5G w Huawei.

Więcej informacji na temat Better World Summit 2020 tutaj .

