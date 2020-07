Ryan Ding z Huawei: využívat potenciál sítí na maximum a podporovat růst podnikání

ŠEN-ČEN, Čína, 29. července 2020 /PRNewswire/ -- Ryan Ding, výkonný ředitel firmy Huawei a prezident společnosti Carrier BG měl dnes prezentaci na světovém summitu Better World Summit 2020. Podle něj by provozovatelé sítí, v době pokračující krize kolem pandemie COVID-19, měli být připraveni co nejrychleji umožnit využívání potenciálu svých sítí na maximum a podporovat růst podnikání, a to prostřednictvím čtyř oblastí, na které je třeba se při výstavbě sítí a jejich rozvoje zaměřit.