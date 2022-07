Ryan Ding zo spoločnosti Huawei: Zelené IKT pre novú hodnotu

Podľa prieskumu tretích strán sa očakáva, že dátová prevádzka generovaná digitálnymi službami sa do roku 2030 zvýši 13-násobne v porovnaní s rokom 2020. To znamená, že ak sa nezlepší energetická účinnosť, spotreba energie a emisie uhlíka v odvetví IKT sa zvýšia 2,3-násobne. Podľa ITU bude musieť odvetvie IKT do roku 2030 znížiť svoje emisie uhlíka aspoň o 45 %, aby splnilo cieľ Parížskej dohody prijatej na základe Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy (UNFCCC).

Ding povedal: „Teraz čelíme bezprecedentnej výzve: Keďže čoraz viac priemyselných odvetví prechádza na digitalizáciu, prudko sa zvýši dopyt po dátach, čo bude mať za následok prudký nárast spotreby energie. Medzitým sa celý svet snaží bojovať proti zmene klímy a odvetvie IKT musí urýchlene dosiahnuť uhlíkovú špičku a uhlíkovú neutralitu."

Zlepšenie energetickej účinnosti prinesie prevádzkovateľom výhody tromi spôsobmi. Po prvé, migrácia používateľov, modernizácia lokalít a zníženie výkonu siete im prinesú úspory prevádzkových nákladov. Po druhé, lepšia energetická účinnosť podporí prechod používateľov 2G a 3G na služby 4G a 5G. Po tretie, úsilie prevádzkovateľov o zníženie uhlíkovej stopy bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie a pomôže im lepšie plniť ich sociálne povinnosti.

S cieľom pomôcť operátorom dosiahnuť tieto ciele spoločnosť Huawei navrhla trojvrstvové riešenie: ekologické lokality, ekologické siete a ekologická prevádzka. Po prvé, vyvinuli sa riešenia na zlepšenie energetickej účinnosti lokality prijatím vysoko integrovaného dizajnu, použitím nových materiálov a presunutím hlavných zariadení a napájacích jednotiek do exteriéru. Po druhé, zjednodušená sieťová architektúra spoločnosti umožňuje rýchlejšie presmerovanie a podporuje budovanie zjednodušených, plne optických a inteligentných sietí. A nakoniec, na prevádzkovej úrovni spoločnosť Huawei ponúka riešenie, ktoré generuje a distribuuje zásady optimalizácie a zároveň umožňuje lepšie vizualizovať a spravovať energetickú účinnosť.

Tieto riešenia ekologického rozvoja boli doteraz nasadené pre operátorov vo viac ako 100 krajinách. Napríklad v Nemecku pomohlo riešenie PowerStar od spoločnosti Huawei realizovať vlastnú optimalizáciu energetickej účinnosti na úrovni minút, čím sa výrazne zlepšila energetická účinnosť. V Španielsku bolo na nosnej sieti zákazníka nasadené riešenie optického krížového prepojenia (OXC) spoločnosti Huawei, ktoré zvýšilo energetickú účinnosť o 81 % a znížilo náklady o 29 %. V Turecku spoločnosť Huawei nasadila svoje riešenie ekologickej lokality pre zákazníka, kde sú miestnosti so zariadeniami nahradené skrinkami, čím sa eliminuje potreba miestností so zariadeniami a klimatizačných zariadení. Očakáva sa, že toto riešenie ušetrí 19 000 kWh elektrickej energie na jednu lokalitu ročne.

Spoločnosť Huawei a jej partneri z radov operátorov už spolupracujú na zvyšovaní „uhlíkovej stopy" tým, že umožňujú priemyselným odvetviam s vysokou uhlíkovou náročnosťou zvyšovať energetickú účinnosť pomocou riešení IKT. Zníženie emisií, ktoré umožňujú, môže byť 10-krát vyššie ako ich vlastné emisie. V kľúčových odvetviach s vysokými emisiami uhlíka, ako sú prístavy, ťažba uhlia a oceľ, sme už zaznamenali mnoho úspechov.

Na záver svojho vystúpenia Ding vyzval na vytvorenie jednotného systému ukazovateľov pre celé odvetvie, ktorý by pomohol stanoviť východiskové hodnoty, na základe ktorých by sa dala merať energetická účinnosť, a slúžili by ako smerodajné pre ekologický rozvoj odvetvia IKT ako celku. Na záver svojho prejavu Ding povedal: „Spoločnosť Huawei je pripravená spolupracovať s operátormi a vytvárať nové hodnoty pomocou ekologických IKT."

Systém ukazovateľov energetickej účinnosti NCIe navrhnutý spoločnosťou Huawei bol schválený skupinou ITU-T SG5 a v súčasnosti prebieha verejná konzultácia.

Týždeň inovácií Win-Win-Huawei sa koná od 18. do 21. júla v čínskom Šen-čene. Spolu s globálnymi operátormi, odborníkmi z odvetvia a mienkotvornými osobnosťami sa venujeme témam ako 5.5G, ekologický rozvoj, počítačové siete a digitálna transformácia, aby sme si predstavili spoločný úspech v digitálnej ekonomike. Viac informácií nájdete na stránke: https://carrier.huawei.com/en/events/winwin-innovation-week.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1862136/image_1.jpg

SOURCE Huawei