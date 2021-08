Rybakov Foundation organiza o primeiro desafio para o desenvolvimento da comunidade escolar e conquista o Stevie Awards como campanha de marketing do ano

Os especialistas também observaram o envolvimento de públicos completamente diferentes: professores e diretores escolares, estudantes e seus pais, ex-alunos e parceiros das escolas. Todas as equipes tinham que ter todas essas funções. A estratégia de comunicação do concurso incluiu campanhas para cada público-alvo. Para crianças em idade escolar, por exemplo, foram lançados flash mobs no TikTok e no Instagram.

A tecnologia foi outro aspecto valorizado na competição. Os participantes foram cadastrados em aplicativos de mensagem instantânea e receberam tarefas e cristais de um chatbot. Mais de 10 mil postagens com a hashtag da competição foram publicadas e os vídeos dos participantes no TikTok receberam 4,2 milhões de visualizações.

O júri do Stevie Awards observou: "Foi um ótimo trabalho para oferecer acesso à educação qualitativa!"

A Rybakov Foundation é um centro russo do movimento social global EdHeroes, que visa mudar o mundo por meio da educação. Existe agora uma oportunidade para todos organizarem concursos de desafios como o RSA em todas as partes do mundo , juntando-se ao EdHeroes Movement para promover um futuro melhor para a educação escolar.

Ekaterina Rybakova, cofundadora e presidente da Rybakov Foundation, comentou: "Foi inesperado, mas também pareceu lógico que nosso projeto educacional tenha conquistado o Stevie Awards como a campanha de marketing do ano. Hoje em dia, não basta criar projetos simplesmente úteis, é importante torná-los atraentes, envolventes e criativos. E, além de beneficiar a todos, a participação promove diversão, novas amizades e desenvolvimento. Acredito que essa seja uma nova tendência no terceiro setor. E fico feliz que o trabalho de nossa equipe tenha sido considerado uma grande manifestação dessa tendência."

A Rybakov Foundation é uma organização filantrópica criada por Ekaterina e Igor Rybakov em 2015 para promover a educação voltada para a família.

