Rychlý antigenní test nákazy virem SARS-COV-2 společnosti JOYSBIO detekuje variantu OMICRON

Společnost JOYSBIO, jeden z předních světových výrobců testů na onemocnění COVID-19 oznamuje všeobecnou dostupnost svých testů, které identifikují nové nebezpečné varianty.

TCHIEN-ŤIN, Čína, 30. listopadu 2021 PRNewswire -- Společnost JOYSBIO, jeden z předních světových výrobců laterálních průtokových rychlotestů, s hrdostí oznamuje celosvětovou dostupnost svých testů. Navíc se této společnosti podařilo prokázat, že jejich test dokáže detekovat novou variantu Omikron (B.1.1.529). Tato varianta byla předmětem nedávného mimořádného zasedání WHO a v mnoha zemích je příčinou zavedení zákazu cestování.

Rychlá antigenní testovací sada JOYSBIO SARS-COV-2 je schopna detekovat varianty SARS-COV-2 B.1.1.7 (Alfa), B.1.351 (Beta), B.1.617.2 (Delta), P.1 (Gama) a B.1.1.529 (Omikron). Další informace najdete na adrese https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .

„Varianta Omikron je pro nás stále zahalena tajemstvím. Zdá se, že se snáze přenáší," řekl Rick Zhang, ředitel pro rozvoj obchodu společnosti JOYSBIO. „Podle sekvenačních dat nové varianty není cílová proteinová doména naší testovací soupravy ovlivněna. Proto jsou rychlotesty SARS-COV-2 vyráběné společností JOYSBIO schopny detekovat také variantu Omikron."

Zpráva WHO, která byla vydána před několika málo dny, obsahuje některé znepokojivé informace. „Tato varianta má velké množství mutací, z nichž některé představují důvody ke znepokojení. Předběžné důkazy naznačují, že u této varianty je ve srovnání s jinými sledovanými rizikovými variantami tohoto viru zvýšené riziko opakované infekce.

„Upozorňujeme, že je třeba přijmout opatření ke snížení rizika onemocnění COVID-19, včetně osvědčených zdravotních a společenských opatření, jako je nošení dobře těsnících roušek, hygiena rukou, udržování vzájemného odstupu, lepší větrání vnitřních prostor, vyhýbání se přeplněným prostorám a očkování." – https://www.who.int/news/item/26-11-2021-classification-of-omicron-(b.1.1.529)-sars-cov-2-variant-of-concern

Rychlá antigenní testovací sada JOYSBIO COVID-19 poskytuje výsledky za pouhých 15 minut.

Test společnosti JOYSBIO je velmi přesný. „Podle klinické analýzy 492 vzorků je citlivost detekce tohoto testu 98,13 % a jeho specifičnost je 99,22 %." ( https://en.joysbio.com/covid-19-antigen-rapid-test-kit/ .) Byl použit a testován se všemi variantami SARS-COV-2 a prokázal, že je stejně citlivý, přesný a rychlý i při jejich detekci.

„Naše společnost JOYSBIO je odhodlána udržet krok se všemi novými variantami viru SARS-COV-2. Stávající testy budeme i nadále vylepšovat a podle potřeby vyvíjet testy nové. Čím dříve se člověk dozví, že je nemocný, tím dříve může aktivně zabránit dalšímu šíření nemoci a postarat se o sebe," řekl Zhang.

Dále také uvedl, že ochrana životů je každodenním posláním společnosti JOYSBIO.

O společnosti JOYSBIO

JOYSBIO (Tianjin) Biotechnology Co., Ltd. je čínská biotechnologická společnost zaměřená na výzkum a vývoj, která vyvíjí, vyrábí a do celého světa dodává vysoce kvalitní lékařské diagnostické soupravy pro rychlou diagnostiku in vitro (IVD) a revoluční soupravy reagencií na míru. Společnost JOYSBIO byla založena týmem profesionálů s dlouholetými technickými, marketingovými a prodejními, provozními a výrobními zkušenostmi v tomto oboru.

