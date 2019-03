Rydoo, corp-up Sodexo, w czołówce liderów oprogramowania do zarządzania podróżami i wydatkami służbowymi, w rankingu G2 Crowd Winter 2019 Grid Report.

Poza byciem jednym z najbardziej popularnych rozwiązań opartych na satysfakcji klienta, Rydoo jest również w czołówce rynku w kilku innych podkategoriach:

- łatwość konfigurowania i użytkowania

- czas implementacji

- jakość wsparcia i obsługi

- szacowany zwrot z inwestycji.

88% klientów przyznaje, że poleciłoby aplikację Rydoo.

Opinie na G2 Crowd wskazują 3 najważniejsze elementy mające wpływ na zadowolenie użytkowników, które kształtują wyniki powyższego raportu: krzywa szybkiej nauki, efektywność i automatyzacja oraz sprawne działanie aplikacji mobilnej.

„Na podstawie regularnego feedbacku od naszych klientów, co tydzień wyprowadzamy nowe funkcjonalności, aby móc zaoferować jeszcze lepsze doświadczenie użytkownikom. Jesteśmy dumni z tego, że zostaliśmy wyróżnieni w tym rankingu na poziomie najlepszych technologicznych firm takich jak: Paypal, Dropbox, MailChimp czy Tableau Software" mówi Sebastien Marchon.

„Jako lider usług polepszających jakość życia, Sodexo jest przekonane, że zadowolenie pracownika wpływa na wyniki jakie osiąga firma. Pomagamy przedsiębiorstwom stać się jeszcze bardziej wydajnymi i ruszyć do przodu. Wyróżnienie Rydoo w kwadrancie liderów w G2 Crowd Winter Grid® Report, to dowód na to, że nasze poświęcenie zostało wyraźnie zauważone przez naszych klientów" – wyjaśnia Didier Dumont, CEO Sodexo Mobility and Expense.

Rydoo sprowadza zarządzanie podróżami i wydatkami służbowymi do zaledwie kilku kliknięć. W celu sprawnego wsparcia transformacji zachodzących w organizacjach, Sodexo zastosowało nowoczesny typ biznesu, który łaczy sposób myślenia i działania start-up'ów z możliwościami międzynarodowej korporacji, i tak powstał corp-up. Rydoo jako pierwsze przeciera szlaki na tej scenie.

The G2 Crowd Winter 2018 Grid® Report dotyczący rozwiązań dla zarządzania wydatkami służbowymi jest dostępny do pobrania tutaj .

O Rydoo

Wprowadzone na rynek w 2018 roku, Rydoo odkrywa na nowo i upraszcza zarządzanie wydatkami i podróżami służbowymi dla szybko rozwijających się firm. Jako zespół 300 entuzjastów, Rydoo obsługuje ponad 60 krajów, a już 6,500 klientów (organizacji zarówno publicznych jak i prywatnych) czerpie korzyści z użyteczności i wydajności tej zorientowanej na użytkowników aplikacji.

Rydoo to corp-up Sodexo, światowego lidera w zakresie usług poprawiających jakość życia, który łączy sposób myślenia i działania start-up'ów z możliwościami międzynarodowej korporacji.

rydoo.com

O G2 Crowd

G2 Crowd, ogólnoświatowa, wiodąca platforma dostarczająca przeglądy rozwiązań biznesowych, wykorzystująca opinie ponad 381,000 użytkowników, aby ułatwić podejmowanie decyzji zakupowych. Profesjonaliści biznesowi, zakupowcy, inwestorzy oraz analitycy używają tej strony do porównywania i wyboru najlepszej usługi oraz oprogramowania, na podstawie recenzji oraz zsyntezowanych danych. Każdego miesiąca, ponad milion osób odwiedza stronę G2 Crowd, aby zebrać unikalne spostrzeżenia czy opinie.

O Sodexo

Założone w Marsylii w 1966 roku przez Pierr'a Bellon, Sodexo to światowy lider usług, które poprawiają jakość życia. Sodexo, działając w 80 krajach, każdego dnia obsługuje 100 milionów klientów dzięki unikalnej kombinacji swojej struktury: On-site services, Benefits and Rewards Services oraz Personal and Home Services. Dzięki bogatemu wachlarzowi ponad stu usług, Sodexo zapewnia klientom zintegrowaną ofertę wypracowaną przez ostatnie 50 lat działalności: począwszy od usług gastronomicznych, recepcyjnych, utrzymania i sprzątania, przez zarządzanie obiektami i sprzętem; od usług i programów wsparcia zaangażowania pracowników po rozwiązania ułatwiające i optymalizujące zarządzanie mobilnością i wydatkami służbowymi, do pomocy domowej, tworzenia centrów opieki nad dziećmi, usług dozorczych. Sukcesów i wyników Sodexo, upatrywać można w niezależności, zrównoważeniu modelu biznesowego i zdolności do ciągłego rozwoju oraz zaangażowania 427,000 pracowników na całym świecie.

Sodexo jest włączone do indeksów CAC 40 oraz DJSI.

