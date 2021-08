S'amuser au soleil : Yadea dope les activités de loisirs en plein air cet été grâce à sa riche gamme de produits

Yadea, qui se distingue par sa technologie de pointe, son design unique et ses dispositifs de sécurité supérieurs, répond aux besoins variés des différents voyageurs grâce à sa riche gamme de produits, qui comprend des motos électriques, des cyclomoteurs électriques, des scooters électriques et des vélos électriques. Parmi ces produits, le vélo électrique YS 500 de Yadea est idéal pour les amateurs de sports de plein air grâce à son algorithme intelligent qui permet une augmentation efficace de la puissance, son moteur central auto-développé, sa technologie intégrée de triple détection et sa puce intelligente de type voiture de sport.

« Chez Yadea, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles possibilités d'améliorer l'expérience des voyages de sport et de loisirs. Le YS 500 est la solution idéale pour ceux qui cherchent à tirer parti de la toute dernière technologie en matière de bicyclette électrique pour profiter du plein air cet été », a déclaré Aska Zeng, directeur général de Yadea.

Le vélo électrique de Yadea est équipé d'un moteur de 350 W qui peut atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, de sorte que les utilisateurs peuvent rapidement monter dessus et se lancer dans l'exploration de la nature. Quant à la batterie au lithium de 13AH, elle offre une autonomie de 80 à 100 km, ce qui permet de découvrir facilement de nouveaux terrains et d'aller plus loin que jamais.

Grâce à ses roues antidérapantes de 70 cm et à son système de suspension avant qui amortit les chocs, le vélo électrique Yadea convient aussi bien aux conditions routières extérieures plus complexes ou cahoteuses qu'aux trajets quotidiens et aux courses. Il est équipé d'un mode vélo autonome et d'un mode vélo à assistance électrique, de sorte que l'utilisateur peut passer librement d'un mode à l'autre à sa guise. Le levier de vitesses à 9 rapports permet également des changements de vitesse précis et une plus grande adaptabilité aux terrains, et les freins à disque mécaniques avant et arrière assurent un freinage sûr et net dans toutes les conditions.

Outre les vélos électriques, Yadea propose également des motos, des cyclomoteurs et des scooters électriques, tous équipés de technologies de pointe, telles qu'un système de gestion de la batterie de haut niveau, un système entièrement intelligent, le GPS, la fonction PKE de qualité automobile, l'App pour véhicule à distance, l'autocontrôle des dysfonctionnements, la mise à jour OTA, entre autres, qui améliorent encore l'expérience de conduite.

La gamme de produits diversifiés et de haute technologie de Yadea est le résultat de ses capacités de R&D avancées. En 2020, l'entreprise comptait au total 1 097 brevets, dont 85 brevets d'invention, et son investissement en R&D en 2021 devrait dépasser 150 millions de dollars. En outre, Yadea respecte les normes de tests les plus strictes du secteur afin de garantir une qualité et une sécurité optimales à ses utilisateurs du monde entier.

Grâce à un développement continu soutenu par la recherche scientifique et une attention constante accordée à l'expérience utilisateur, Yadea espère répondre aux besoins d'une grande variété d'amateurs des activités de plein air grâce à sa riche gamme de produits, permettant ainsi à un plus grand nombre de personnes d'« Électrifier leur vie » cet été.

À propos de Yadea

Yadea est un leader mondial dans le développement et la fabrication de véhicules électriques à deux roues, notamment les motos électriques, les cyclomoteurs électriques, les vélos électriques et les trottinettes électriques. À ce jour, Yadea a vendu des produits à 50 millions d'utilisateurs dans plus de 80 pays et dispose d'un réseau de plus de 35 000 détaillants dans le monde entier. Les ventes des produits Yadea ont permis d'économiser 9,07 millions de tonnes d'essence et d'éliminer 31,06 millions de tonnes d'émissions de CO2 - soit l'équivalent de la plantation de 31,06 milliards d'arbres. Avec pour mission d'aider les gens à « Électrifier leur vie », Yadea continue d'investir dans la R&D, la production et l'expansion mondiale afin de bâtir un avenir partagé et durable pour l'humanité.

