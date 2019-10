S'associant à Peak, Wanhua Chemical présente sa nouvelle solution de matériau de chaussure imprimée en 3D à l'occasion du K 2019

DUSSELDORF, Allemagne, 13 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Du 16 au 23 octobre, K 2019, le grand salon mondial du plastique et du caoutchouc, se tiendra officiellement au Düsseldorf Exhibition Center. Le 17 octobre à 14 heures, Wanhua Chemical lancera sa toute dernière solution de matériau de chaussure imprimé en 3D. S'appuyant sur cette solution, Peak, l'une des plus grandes sociétés de matériels de sports en Chine, présentera ses nouvelles baskets imprimées en 3D. Les deux entreprises doivent présenter les trois caractéristiques principales de cette solution que sont la couverture intégrale, la personnalisation et la recyclabilité du matériau, ainsi que ses toutes dernières applications. Les visiteurs pourront observer de près cette nouvelle solution et découvrir sa recyclabilité unique au stand no C24, halle 5.

Aujourd'hui, les baskets imprimées en 3D sont tendance dans le monde entier grâce au développement rapide de la technologie d'impression en 3D et à l'utilisation croissante de matériaux imprimés en 3D dans le secteur de la chaussure. Cependant, beaucoup de défis restent à relever pour obtenir une personnalisation complète de tous les matériaux imprimés en 3D, pour fabriquer et combiner différentes pièces de chaussures imprimées en 3D, et assurer une collaboration étroite entre les différentes parties de la chaîne de valeur. La solution de matériau de chaussure imprimé en 3D qui sera présentée par Wanhua Chemical vise à éliminer ces lacunes.

« À l'heure où les technologies d'impression en 3D progressent rapidement à travers le monde, le secteur manufacturier va vivre de nouvelles révolutions et proposer des choix plus diversifiés aux marques et aux utilisateurs finaux », explique Weiqi Hua, vice-président directeur et directeur de la technologie chez Wanhua Chemical. « À la pointe des tendances du développement des matériaux pour impression en 3D, Wanhua Chemical relève des défis technologiques, en proposant de nouvelles solutions plein matériau, et en accélérant leur utilisation dans la fabrication de baskets. En outre, nous nous attelons à bâtir un écosystème industriel en coopération avec des fabricants de dispositifs d'impression 3D et des prestataires de services en aval, ainsi qu'avec des marques de vêtements de sport, afin d'offrir une haute valeur ajoutée à l'ensemble du secteur de l'impression en 3D. »

« Aujourd'hui, les consommateurs aspirent à une expérience sportive innovante. De la présentation du premier produit imprimé en 3D en Chine jusqu'au lancement imminent de baskets imprimées en 3D fondées sur la nouvelle solution de matériau de chaussure imprimée en 3D de Wanhua Chemical, Peak reste attachée à l'élaboration de capacités technologiques et innovantes de pointe. La solution de matériau de chaussure imprimée en 3D de Wanhua Chemical offre de nouvelles possibilités au secteur du vêtement de sport, et nous sommes impatients de faire bénéficier les consommateurs à travers le monde de cette collaboration, le produit d'une nouvelle ère », explique Kui Cai, directeur de la conception de Peak Sports USA Design Centre.

SOURCE Wanhua Chemical