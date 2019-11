S'aventurer dans l'avenir des soins de santé avec l'intelligence artificielle - SonoScape est sur le salon Medica 2019

L'avenir de la médecine est ici, sur le salon Medica : les visiteurs peuvent y voir un robot médical léger assister un chirurgien dans la réalisation d'opérations peu invasives et très précises, tout en réduisant le plus possible la pression qui s'exerce sur le personnel médical.

EG-UR5

SonoScape marie ses deux plus grands savoir-faire en échographie et en endoscopie et présente son premier écho-endoscope EG-UR5. Le système est livré avec les systèmes d'endoscopie haut de gamme de SonoScape et est couplé à l'échographe Doppler en couleurs haut de gamme S60. Réunissant véritablement le « meilleur des deux mondes », l'EG-UR5 est une clé en or qui permet de déverrouiller le domaine de l'échographie endoscopique moderne. SonoScape est l'une des rares marques mondiales et la première de Chine à avoir lancé un système d'échographie endoscopique certifié par l'UE.

Une source de lumière à 4 LED pour endoscopie

La division Endoscopie de SonoScape maintient son rythme incroyablement rapide dans le développement de produits et a lancé une source lumineuse à 4 LED, appelée HD550. Cette technologie offre une luminosité nettement améliorée qui se traduit par des détails plus précis des images à la fois sous lumière blanche et en mode de chromo-endoscopie SFI/VIST. Elle satisfait ainsi tous les critères essentiels pour un diagnostic optique de qualité.

P60, un système Doppler en couleurs

P60 étend ses caractéristiques actuelles en termes d'IA de la gastroentérologie aux soins holistiques pour les femmes : de la planification familiale, la biométrie fœtale et la visualisation de la grossesse à la santé du sein et de la zone pelvienne. Grâce à une plate-forme Wis+ puissante, le P60 est conçu pour fournir des preuves éclairées au service du diagnostic et d'une plus grande efficacité.

Lors d'un séminaire organisé dans le cadre de Medica, des médecins professeurs allemands et espagnols ont cautionné le P60 pour sa qualité d'imagerie et ses fonctions d'IA. Cela a conforté la vision de SonoScape qui consiste à apporter de meilleurs soins de santé au monde entier et à améliorer l'expérience des médecins et les soins prodigués aux patients grâce à un engagement hors pair à l'égard de l'expertise, de l'innovation et du service.

À propos de l'entreprise

Fondée en 2002 à Shenzhen, en Chine, SonoScape s'est engagée à « prendre soin de la vie par le biais de l'innovation » en fournissant des solutions d'échographie et d'endoscopie et en apportant des services de premier plan. Elle compte désormais sept centres de R & D à Shenzhen, Shanghai, Harbin, Wuhan, Tokyo, dans la Silicon Valley et à Seattle. Classée parmi les 10 premières marques de produits d'échographie à l'échelle mondiale, SonoScape réinvestit chaque année 18 % de son chiffre d'affaires dans la R & D et prévoit de lancer des produits encore plus sophistiqués dans sa gamme.

Yuechen Liu

+86-755-2672-2890

liuyuechen@sonoscape.net

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1035063/SonoScape.jpg

SOURCE SonoScape