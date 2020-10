s.Oliver déploie Centric PLM™ avec rapidité et souplesse

Le groupe s.Oliver a été créé en 1969. En quelques décennies à peine, il s'est imposé parmi les leaders européens de la mode, et a fêté son 50 e anniversaire en 2019. L'entreprise réunit près de 6 100 collaborateurs dans le monde. En plus de la marque s.Oliver, son portefeuille comprend comma, Q/S designed by et Liebeskind Berlin.

La directrice des technologies, responsable des processus métiers produit, achats et approvisionnement, de s.Oliver, Silke Albuquerque-Fuchs, explique que le moment était idéal pour déployer une solution PLM flambant neuve et migrer My Collection, la solution historique mise en place une dizaine d'années auparavant. s.Oliver devait mettre en œuvre une solution PLM nouvelle génération dans un délai extrêmement serré.

« Au cours d'une série d'ateliers virtuels, nous avons soumis différentes tâches aux différents fournisseurs, et à l'issue de l'évaluation et de l'étude de coûts finales, nous avons identifié Centric PLM comme partenaire idéal pour nous − parce que Centric était imbattable côté performances, mais aussi parce que les utilisateurs étaient extrêmement impressionnés par l'intuitivité, l'ergonomie et la supériorité en matière d'innovation de sa solution. Nous étions convaincus qu'elle nous permettrait de partager et de consulter les données plus rapidement, via une interface utilisateur offrant une navigation beaucoup plus fluide. »

L'une des principales exigences de s.Oliver était de trouver une solution PLM à la fois capable d'accompagner son plan de transformation digitale visant à réduire ses délais d'exécution de près de moitié et de mettre à disposition des concepteurs un système qui accélérerait la création de nouveaux modèles en s'appuyant sur les technologies 3D pour éliminer les échantillons et supprimer les tâches intermédiaires, chronophages.

« Centric PLM va nous permettre de réaliser tous nos projets futurs, en particulier grâce à la 3D, et à l'interopérabilité parfaite de son dispositif innovant, Centric 3D Connect, avec notre technologie actuelle. »

Centric a démarré les ateliers d'analyse approfondie mi-avril 2020. Le déploiement complet de la solution – couvrant chaque service, module, interface, agence et 700 utilisateurs, bureaux d'achats compris –, a eu lieu au mois d'août. En raison de la pandémie de Covid-19, l'ensemble des réunions et des tâches ont été réalisées à distance.

« Notre équipe de management est stupéfiée de la rapidité avec laquelle tout est allé », déclare Rieke Schneider, responsable des opérations d'approvisionnement − produit, achat et merchandising de s.Oliver. « Centric nous a régulièrement contactés pour assurer le suivi des opérations, et les utilisateurs se sont adaptés à la solution incroyablement vite – dès le deuxième jour, nous avions déjà l'impression qu'ils avaient toujours utilisé la solution ! Ce projet est vraiment en passe de s'imposer comme un modèle à suivre pour nos projets futurs. »

s.Oliver s'attend à tirer de nombreux avantages des fonctionnalités de création, notamment la multiplication des propositions créatives et des modèles virtuels, ainsi qu'une baisse des coûts et une optimisation de la qualité des produits.

« Nous refusons désormais moins de modèles, sachant que les simulations nous permettent de procéder rapidement aux modifications. L'ensemble du processus de développement produit, plus simple et rapide, est donc davantage ciblé et moins onéreux. La modélisation en 3D se traduit par l'usage d'un seul et unique échantillon durant toute la phase de développement. En effet, nous testons les modèles virtuels avant leur mise en confection. Par conséquent, les délais d'expédition et les coûts sont réduits. »

« Nous sommes enchantés de collaborer avec s.Oliver et d'accompagner ses équipes vers leurs objectifs de transformation digitale, notamment la réduction des délais de mise sur le marché et la valorisation de ses talents créatifs », commente Chris Groves, président-directeur général de Centric Software. « Nous sommes impatients d'approfondir ce partenariat prometteur et d'innover aux côtés de s.Oliver. »

