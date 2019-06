S.Pellegrino annonce la liste initiale des jeunes candidats sélectionnés pour l'édition 2020 du concours S.Pellegrino Young Chef

Le dossier de candidature et le plat de prédilection de chaque participant ont été évalués par des experts culinaires de l'ALMA, le plus grand centre international d'enseignement et de formation en cuisine italienne dans le monde, qui sont chargés de la sélection des candidats. Le processus de sélection de l'ALMA reposait sur trois critères clés : les compétences techniques, la créativité et une conviction personnelle à l'égard du pouvoir transformateur de la gastronomie en tant que vecteur de changements positifs dans la société.

« Nous avons le plaisir de collaborer avec S.Pellegrino Young Chef depuis la toute première édition et, à chaque fois, nous sommes impressionnés par la variété d'idées et la grande passion dont les candidats font preuve », a déclaré Andrea Sinigaglia, directeur général de l'ALMA. « Pour cette édition, nous avons sélectionné 135 jeunes talents et nous sommes impatients de voir leurs performances tout d'abord à l'échelle locale, puis au niveau international. Bonne chance à toutes et à tous ! »

Par ailleurs, le pourcentage de femmes inscrites parmi les candidats a augmenté de plus de 10 %. Leur nombre reste insuffisant, mais cette augmentation montre les premiers résultats de l'engagement pris par S.Pellegrino en matière d'inclusion et d'équilibre hommes-femmes.

D'août à décembre 2019, les candidats de chaque région s'affronteront dans le cadre de 12 défis régionaux. Chaque région disposera d'un jury composé de chefs indépendants de premier plan, qui évalueront les plats de prédilection des candidats et sélectionneront les lauréats régionaux des quatre prix.

D'ici à la fin du mois de décembre 2019, de jeunes chefs du monde entier seront annoncés comme finalistes officiels des quatre prix, avant de se retrouver lors de la grande finale en juin 2020. Au fil des mois, chaque finaliste sera accompagné par des chefs mentors, qui l'aideront à améliorer son plat de prédilection et à se préparer pour les finales internationales.

Découvrez la liste des 135 candidats et accédez à du contenu exclusif et des mises à jour ici : http://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en. Suivez également l'histoire sur Facebook et Instagram via #SPYoungChef.

À propos de S.Pellegrino et d'Acqua Panna - S.Pellegrino, Acqua Panna et les boissons pétillantes Sanpellegrino aux fruits sont des marques internationales déposées de Sanpellegrino S.p.A., qui a son siège à Milan, en Italie. Distribués dans plus de 140 pays par l'entremise de succursales et de distributeurs sur les cinq continents, ces produits représentent l'excellence grâce à leurs origines et à leur qualité, tout en incarnant parfaitement le mode de vie italien à travers le monde en combinant à la fois plaisir, santé et bien-être. Fondée en 1899, Sanpellegrino S.p.A, filiale du groupe Nestlé Waters, est le leader du secteur des boissons en Italie avec sa gamme d'eaux minérales, d'apéritifs sans alcool, de boissons et de thés glacés. Acteur majeur du secteur de l'eau minérale en Italie, la société Sanpellegrino s'est toujours appliquée à mettre en avant ce bien essentiel pour notre planète et s'évertue à assurer l'avenir de cette ressource de façon à la fois responsable et passionnée.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/899184/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/899185/SPellegrino_Young_Chef_2020.jpg

SOURCE S.Pellegrino