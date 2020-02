S.Pellegrino annonce la nomination de membres d'un jury pour la finale mondiale de son concours Young Chef 2020

MILAN, 10 février 2020 /PRNewswire/ -- S.Pellegrino a révélé les sept membres du jury qui évalueront la grande finale de son concours Young Chef 2020, qui aura lieu à Milan les 8 et 9 mai 2020.

Plateforme de talents constamment engagée qui soutient l'avenir de la gastronomie, S.Pellegrino Young Chef a vu 134 jeunes chefs du monde entier participer à des séances de cuisine en direct devant les jurys internationaux des pays participants de douze régions différentes. Les douze finalistes cuisineront devant les Sept Sages, un jury prestigieux composé de sept géants de la gastronomie mondiale. Convaincus que c'est la culture et l'éthique derrière l'assiette qui feront la différence pour un chef à l'avenir, ils jugeront leurs plats pour élire le grand gagnant.

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.multivu.com/players/uk/8688951-young-chef-2020-competition-jurors/.

Les « Sept Sages » sont :

Mauro Colagreco , chef italien-argentin, qui occupe la première place au classement The World's 50 Best Restaurants Awards 2019 avec son restaurant Le Mirazur, 3 étoiles Michelin, à Menton, en France . Il s'efforce d'apporter une qualité optimale en utilisant des ingrédients locaux, et a déclaré : « En tant que chefs, nous sommes tenus de nous concentrer sur la durabilité et l'avenir de notre planète. » Andreas Caminada , chef et entrepreneur suisse, qui possède trois étoiles Michelin. Sa philosophie est de rester fidèle à ses racines, en utilisant uniquement des ingrédients locaux et saisonniers. Il a reçu le Sustainable Restaurant Award 2019 pour son travail à l'hôtel Ristorante Schloss Schauenstein. Clare Smyth , première chef britannique à détenir et conserver trois étoiles Michelin, a été nommée World's Best Female Chef 2018, soit meilleure chef féminine au monde, par les World's 50 Best Restaurants. Les ingrédients qu'elle utilise pour sa cuisine britannique sont sélectionnés après une longue recherche menée auprès des agriculteurs locaux et des artisans indépendants et présentent un aspect éthique et durable fort. Pim Techamuanvivit, chef thaï et blogueuse culinaire réputée, propriétaire du Kin Khao à San Francisco et du Nahm à Bangkok , pour laquelle elle a reçu une étoile Michelin. Engagée dans la durabilité et la prévention du gaspillage alimentaire, elle soutient l'avenir de l'alimentation thaïlandaise en travaillant uniquement avec des artisans et des agriculteurs locaux pour les ingrédients de sa cuisine. Enrico Bartolini est un chef italien qui a reçu huit étoiles Michelin tout au long de sa carrière ; c'est le seul chef de l'histoire du guide Michelin à avoir détenu quatre étoiles en même temps. Sa philosophie est d'être un classique contemporain, alliant tradition, innovation et expérimentation sans fin, afin de créer de nouvelles saveurs empreintes de souvenirs. Manoella Buffara, chef brésilienne ayant étudié en Italie. Son restaurant Manu a été nommé « One to Watch » par Latin America's 50 Best Restaurants en 2018. Pour promouvoir la durabilité, elle a créé un modèle dans lequel la protection de la nature est l'affaire de tous, en utilisant les jardins urbains pour réunir les communautés en partageant les récoltes. Gavin Kaysen , propriétaire du restaurant Spoon and Stable à Minneapolis , est un chef américain doué et un entrepreneur visionnaire. Estimant que le mentorat reste toujours très approprié dans le métier de la gastronomie, Gavin Kaysen est fermement résolu à aider la prochaine génération de jeunes cuisiniers à perfectionner leurs compétences en cuisine. C'est l'un des mentors fondateurs de la fondation à but non lucratif Ment'or BKB Foundation (anciennement la Bocuse d'Or USA Foundation) et il a participé à l'événement S.Pellegrino Young Chef 2018, en servant de mentor au candidat lauréat de l'équipe américaine.

Les membres du jury évalueront les finalistes en fonction de trois critères clés : les compétences techniques, la créativité et la conviction personnelle, ainsi que le potentiel des candidats à créer un changement positif dans la société par le biais de l'alimentation. Le chef qui démontrera le mieux ces critères sera couronné S.Pellegrino Young Chef 2020.

L'odyssée culinaire de cette année accueillera également un forum d'une journée organisé par les Fine Dining Lovers (les amoureux de la gastronomie raffinée, principale voix en ligne dans la gastronomie de S.Pellegrino et Acqua Panna, destinée aux passionnés de gastronomie du monde entier) qui sera dédié à la durabilité alimentaire et humaine dans la gastronomie. Les jeunes chefs et les grands chefs se relaieront sur scène pour partager leur point de vue et leur expérience sur la culture de la cuisine et les pratiques durables : pour n'en citer qu'un entre tous, le chef de renommée mondiale Massimo Bottura animera une conférence spéciale « Making Taste with Waste ».

FineDiningLovers partagera ses idées sur S.Pellegrino Young Chef 2020 : suivez l'histoire sur www.finedininglovers.com et @finedininglovers socials.

Cliquez ici pour en savoir plus sur la recherche passionnante de talents : https://www.sanpellegrinoyoungchef.com/en

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/899183/SPellegrino_Young_Chef_2020_Logo.jpg

Related Links

https://www.sanpellegrino.com/



SOURCE S.Pellegrino