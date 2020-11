S.Pellegrino présente S.Pellegrino Young Chef Academy pour promouvoir le changement, la durabilité et l'inclusivité dans le monde entier

Aujourd'hui, la gastronomie joue un rôle de pionnier dans le changement social et environnemental : avec le lancement de la S.Pellegrino Young Chef Academy, S.Pellegrino souhaite cultiver un écosystème de talents international en stimulant les changements, non seulement au sein du secteur, mais aussi dans toute la société.

Même si le concours de cuisine S.Pellegrino Young Chef reste la base, la S.Pellegrino Young Chef Academy définit l'approche éducative comme le noyau de son programme. Synonyme de passion et de dévouement, l'Académie est un lieu inclusif, où la jeunesse rencontre l'expérience, en soutenant le développement de la prochaine génération de talents visionnaires qui veulent se distinguer dans la gastronomie internationale.

La S.Pellegrino Young Chef Academy ouvre ses portes aux participants de plus de 70 pays, et s'assure que les talents ne connaissent aucun obstacle en termes d'origine ethnique, de sexe, de géographie ou d'autres facteurs. Tous les jeunes candidats sélectionnés pour le concours S.Pellegrino Young Chef entrent automatiquement à la S.Pellegrino Young Chef Academy, tout comme les profils expérimentés (les sages, les mentors et les membres du jury) impliqués dans les différentes éditions du concours.

Certains des membres les plus renommés de la communauté culinaire mondiale, qui ont déjà laissé leur empreinte lors de leur passage au concours S.Pellegrino Young Chef, partageront leur précieuse expertise au sein de l'Académie et profiteront de l'occasion pour transmettre leurs convictions personnelles aux prochaines générations de chefs.

Les chefs renommés Enrico Bartolini, Massimo Bottura, Manu Buffara, Andreas Caminada, Mauro Colagreco, Gavin Kaysen, Clare Smythet le rédacteur en chef de Fine Dining Lovers Ryan King sont les premiers à se joindre au projet : ils collaboreront avec S.Pellegrino pour enrichir le programme éducatif, en mettant sur pied un programme passionnant et exclusif de webinaires, d'interviews et de discussions disponibles sur les Plateformes numériques de l'Académie.

La S.Pellegrino Young Chef Academy sera également soutenue par une sélection de partenaires prestigieux, dont ALMA - La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, Google, Facebook et Fondazione Altagamma disposés à contribuer aux contenus académiques en explorant divers sujets intéressants, comme l'innovation, l'inclusivité, la communication, entre autres, et en élargissant l'offre aux jeunes chefs.

Stefano Bolognese, directeur de la division internationale de Sanpellegrino, explique : « Nous sommes particulièrement fiers d'annoncer l'ouverture de notre S.Pellegrino Young Chef Academy, une nouvelle étape de notre engagement à façonner l'avenir de la gastronomie, en collaboration avec la communauté de chefs les plus brillants. Le projet vise à faciliter la découverte et la mise en relation de talents, avec un accent particulier sur les jeunes générations de chefs, qui seront les acteurs de demain. De plus, aujourd'hui, le fait de disposer d'espaces virtuels dédiés au partage d'expériences, d'idées et d'opportunités est devenu crucial pour faire face aux défis de l'avenir. Nous avons développé la S.Pellegrino Young Chef Academy en tant que communauté internationale, connectée grâce aux réseaux numériques et humains, avec une approche crédible soutenue par des personnalités et des partenaires influents du secteur qui nous rejoignent (et nous rejoindront) dans cette aventure stimulante ».

Plus d'informations et de détails sur l'activité de la S.Pellegrino Young Chef Academy seront disponibles sur la page Web dédiée et les réseaux sociaux officiels : Facebook et Instagram.

Video: https://mma.prnewswire.com/media/1341611/SPYCA_Young_Chefs.mp4

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1341622/S_Pellegrino_Young_Chef_Academy.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1341607/SPYCA_Logo.jpg









SOURCE Sanpellegrino Group