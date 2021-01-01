С приходом бывшего исполнительного директора Amazon и президента Airbnb компания Wheels Up ускоренно развивает цифровые рынки

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Wheels Up

Jan 01, 2021, 07:50 ET

Грег Грили (Greg Greeley) возглавил торговую площадку компании в качестве председателя 

НЬЮ-ЙОРК, 1 января 2021 г. /PRNewswire/ -- Wheels Up — ведущий бренд в частной авиации — сегодня объявляет о назначении Грега Грили на вновь созданную должность председателя подразделения Marketplace совместно с учредителем и генеральным директором Wheells Up Кенни Дихтером (Kenny Dichter).  На этом посту Грили будет обеспечивать стратегическое руководство полностью интегрированной командой, ответственной за создание и управление крупнейшей в мире торговой площадкой для частных воздушных судов, прошедших проверку на безопасность. 

Wheels Up Accelerates Digital Marketplace Growth with Appointment of Former Amazon Executive and Airbnb President; Greg Greeley tapped to spearhead the Company’s Marketplace, as Chairman

«Грег обладает огромным опытом создания потребительских рынков. Благодаря его потрясающему послужному списку, включая разработку и масштабирование программы платной подписки Amazon Prime, а также развитие крупнейшей в мире торговой площадки Airbnb, он идеально подходит для ускорения роста нашей инновационной цифровой торговой площадки, — заявил Кенни Дихтер. — Мы очень рады возможности опереться на его опыт и видение по мере дальнейшей демократизации и реформирования индустрии частной авиации с помощью нашей площадки».

«Wheels Up является одним из ведущих новаторов в сфере частной авиации с 2013 года, и я рад возможности внести свой вклад в непрерывное развитие их надежной цифровой торговой площадки, — заявил Грег Грили (Greg Greeley). — Благодаря своему уникальному позиционированию и непревзойденному авиапарку, находящемуся в собственности, под управлением и в распоряжении партнеров, компания Wheels Up устраняет ряд традиционных барьеров для частной авиации, что позволит многим другим клиентам ощутить удобство, безопасность и удовольствие, которое может подарить только Wheels Up.  Кроме того, мне очень приятно вернуться к своим авиационным корням».

Грили около 19 лет провел в Amazon, где занимал различные руководящие должности в рамках потребительского, товарного, маркетингового, технического и финансового направлений компании. В частности, он более четырех лет возглавлял программу Amazon Global Prime, которая за время его пребывания в должности выросла до 100 миллионов платных подписок.  Позднее Грили занимал пост президента компании Airbnb, где помогал создавать и расширять глобальную торговую платформу до более чем семи миллионов объявлений. 

До своего прихода в Amazon и Sun Microsystems Грили более десяти лет работал в авиационном секторе, в том числе в United Airlines, занимаясь планированием авиапарка, исследованием технологических операций и развлечениями на борту, а также отвечал за инжиниринг и поддержку авиакомпаний в Boeing и McDonnell Douglas.  Грили получил степень бакалавра в области инжиниринга в Университете Вашингтона, степень магистра в области системного управления в Инженерной школе Витерби Университета Южной Калифорнии и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли.

Информация о компании Wheels Up.
Компания Wheels Up, являющаяся лидером в сфере частной авиации и единственной в отрасли компанией, предлагающей комплексное решение для частной авиации, была основана и возглавляется знаменитым предпринимателем Кенни Дихером. Wheels Up обеспечивает мировой уровень безопасности, обслуживания и гибкости за счет организации полетов по запросу, клубных программ, корпоративных решений, управления воздушными судами, продаж самолетов и преимуществ для коммерческих перелетов в рамках стратегического сотрудничества с компанией Delta Air Lines. Клиенты и члены клуба имеют доступ более чем к 1500 самолетам, прошедшим проверку на безопасность. 

С помощью приложения Wheels Up каждый может осуществлять поиск, бронирование и перелеты.  Подписки Wheels Up Connect, Core и Business обеспечивают расширенные возможности, такие как обмен информацией о полетах, разовые чартерные рейсы Hot Flights, челночные рейсы, общие рейсы, фирменные мероприятия Wheels Down и эксклюзивные преимущества, предоставляемые выдающимися дизайнерскими брендами.  В рамках своей постоянной программы Wells Up Cares компания сотрудничает с благотворительными организациями и проектами, имеющими важное значение для компании и ее клиентов, участников, заинтересованных лиц, семей и друзей.  Авиапарк Wheels Up Cares состоит из пяти воздушных судов Beechcraft King 350i, окрашенных по индивидуальному заказу; каждый самолет представляет собой летающий символ той или иной инициативы.

Подробную информацию о Wheels Up можно получить на сайте Wheelsup.com.

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Контакты Wheels Up для прессы:
JONESWORKS 
[email protected] 
(212) 839-0111

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/1393680/Wheels_Up_Greg_Greeley.jpg

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/701884/Wheels_Up_Logo.jpg

SOURCE Wheels Up

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