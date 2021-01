С приходом бывшего исполнительного директора Amazon и президента Airbnb компания Wheels Up ускоренно развивает цифровые рынки

«Wheels Up является одним из ведущих новаторов в сфере частной авиации с 2013 года, и я рад возможности внести свой вклад в непрерывное развитие их надежной цифровой торговой площадки, — заявил Грег Грили (Greg Greeley). — Благодаря своему уникальному позиционированию и непревзойденному авиапарку, находящемуся в собственности, под управлением и в распоряжении партнеров, компания Wheels Up устраняет ряд традиционных барьеров для частной авиации, что позволит многим другим клиентам ощутить удобство, безопасность и удовольствие, которое может подарить только Wheels Up. Кроме того, мне очень приятно вернуться к своим авиационным корням».

Грили около 19 лет провел в Amazon, где занимал различные руководящие должности в рамках потребительского, товарного, маркетингового, технического и финансового направлений компании. В частности, он более четырех лет возглавлял программу Amazon Global Prime, которая за время его пребывания в должности выросла до 100 миллионов платных подписок. Позднее Грили занимал пост президента компании Airbnb, где помогал создавать и расширять глобальную торговую платформу до более чем семи миллионов объявлений.

До своего прихода в Amazon и Sun Microsystems Грили более десяти лет работал в авиационном секторе, в том числе в United Airlines, занимаясь планированием авиапарка, исследованием технологических операций и развлечениями на борту, а также отвечал за инжиниринг и поддержку авиакомпаний в Boeing и McDonnell Douglas. Грили получил степень бакалавра в области инжиниринга в Университете Вашингтона, степень магистра в области системного управления в Инженерной школе Витерби Университета Южной Калифорнии и степень магистра в Калифорнийском университете в Беркли.

Информация о компании Wheels Up.

Компания Wheels Up, являющаяся лидером в сфере частной авиации и единственной в отрасли компанией, предлагающей комплексное решение для частной авиации, была основана и возглавляется знаменитым предпринимателем Кенни Дихером. Wheels Up обеспечивает мировой уровень безопасности, обслуживания и гибкости за счет организации полетов по запросу, клубных программ, корпоративных решений, управления воздушными судами, продаж самолетов и преимуществ для коммерческих перелетов в рамках стратегического сотрудничества с компанией Delta Air Lines. Клиенты и члены клуба имеют доступ более чем к 1500 самолетам, прошедшим проверку на безопасность.

С помощью приложения Wheels Up каждый может осуществлять поиск, бронирование и перелеты. Подписки Wheels Up Connect, Core и Business обеспечивают расширенные возможности, такие как обмен информацией о полетах, разовые чартерные рейсы Hot Flights, челночные рейсы, общие рейсы, фирменные мероприятия Wheels Down и эксклюзивные преимущества, предоставляемые выдающимися дизайнерскими брендами. В рамках своей постоянной программы Wells Up Cares компания сотрудничает с благотворительными организациями и проектами, имеющими важное значение для компании и ее клиентов, участников, заинтересованных лиц, семей и друзей. Авиапарк Wheels Up Cares состоит из пяти воздушных судов Beechcraft King 350i, окрашенных по индивидуальному заказу; каждый самолет представляет собой летающий символ той или иной инициативы.

Подробную информацию о Wheels Up можно получить на сайте Wheelsup.com.

