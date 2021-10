S'unir pour agir contre le psoriasis

Journée mondiale du psoriasis

STOCKHOLM, 29 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Le psoriasis est une affection défigurante et invalidante pour laquelle il n'existe aucun remède connu. Les plaques cutanées visibles et les articulations enflammées sont des symptômes physiques caractéristiques, mais les personnes souffrant de psoriasis sont également confrontées à de nombreuses difficultés émotionnelles, sociales et économiques. Il est temps de les soulager. Le 29 octobre, Journée mondiale du psoriasis, la Fédération internationale des associations de Psoriasis (IFPA) lance une pétition mondiale pour exiger des progrès.