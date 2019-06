S Venkatramani kommt als Senior Vice President (Sales) zu AntWorks™ - Indien Subkontinent

Bevor er zu AntWorks kam, leitete Venkat ein unabhängiges Beratungs- und Strategieunternehmen, Cerebum Digital Consulting, als Gründer und Chief Evangelist. Seine Mission war es, mittelständische IT-Unternehmen und Start-ups bei der Schaffung und dem Aufbau von Präsenz in Schwellenländern (Indien, ME und AP) zu unterstützen - insbesondere bei New-Age-Lösungen rund um Analytik, Cloud und kognitive Angebote.

Davor hatte Venkat in seiner langen und herausragenden Karriere von über drei Jahrzehnten bei IBM, Cognizant und TCS mehrere Führungspositionen inne, in denen er Wachstumsstrategien, Vertrieb und strategische Kundenbeziehungen in Schwellenländern vorantrieb.

Als vertrauenswürdiger Berater mit vielen seiner Kunden hat Venkat die Einführung neuer Technologien im digitalen, kognitiven und analytischen Bereich, insbesondere in der Banken- und Finanzdienstleistungsbranche, erlebt. Venkat ist davon überzeugt, dass die nächste Herausforderung für die Kunden darin bestehen wird, durch den Einsatz intelligenter Automatisierungstechnologien ein besseres Kundenerlebnis zu schaffen und eine Straight-Through-Processing-Funktionalität und damit eine überzeugende Differenzierung zu bieten. Venkat kommentierte: "AntWorks, mit seiner einzigartigen Plattform, die eine Mischung aus unstrukturierter Datenextraktion, Analytik und RPA bietet, macht es zu einem überzeugenden End-to-End-Angebot, um diese Ära der digitalen Transformation voranzutreiben. Ich freue mich, diesem wunderbaren Unternehmen beizutreten und an der Spitze einer neuen disruptiven Phase in der Branche zu stehen."

AntWorks Mitbegründer Govind Sandhu kommentierte ebenfalls: „Venkat bringt tiefes Fachwissen und umfangreiche Erfahrung auf dem indischen Markt mit, um uns beim Aufbau tiefer Partnerschaften und der sinnvollen Zusammenarbeit mit Kunden während ihrer Transformationsphase zu unterstützen."

AntWorks™ ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das auf künstliche Intelligenz (KI) und intelligente Automatisierung spezialisiert ist. Anhand von Digitalisierung, Automatisierung und Enterprise Intelligence schafft es neue Möglichkeiten der Datenverwertung. Als weltweit erste und einzige Integrated Automation Platform (IAP), die jeden Datentyp versteht, digitalisiert ANTstein SQUARE alle Informationen für die unterschiedlichsten Branchen. ANTstein SQUARE nutzt Datenkuration und digitales Workforce Management in einer einzigartigen Low-Code/No-Code-Umgebung und innoviert weit über traditionelle RPA hinaus, um komplexe Prozesse zu automatisieren und Straight Through Processing zu ermöglichen. Die Lösungen von AntWorks bieten Unternehmen exakte Einblicke durch einen integrierten, intelligenten Technologie-Stack, der unabhängig voneinander automatisiert und lernt. Einfach ausgedrückt: Das Unternehmen beschleunigt ständig das Neue. ANTstein ist auch die erste und einzigartige Enterprise Intelligent Automation Platform, die auf fraktalen wissenschaftlichen Prinzipien und Mustererkennung basiert.

