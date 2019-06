S Venkatramani rejoint AntWorks™ au poste de vice-président principal (des ventes) du sous-continent indien

Avant de rejoindre AntWorks, M. Venkat dirigeait un cabinet indépendant de conseil et de stratégie, Cerebum Digital Consulting, dont il était le fondateur et « l'évangéliste technologique en chef ». Il avait pour mission d'aider les entreprises informatiques de taille moyenne et les startups à créer et à prendre de l'expansion sur les marchés émergents (Inde, Moyen-Orient et Asie-Pacifique) - en particulier en termes de solutions conçues pour notre nouvelle ère autour des offres analytiques, cloud et cognitives.

Avant cela, M. Venkat a occupé plusieurs postes de direction pendant la longue et éminente carrière qu'il a menée pendant plus de trente ans chez IBM, Cognizant et TCS, où il a dirigé la stratégie de croissance, les ventes et les relations clients stratégiques sur les marchés émergents.

Conseiller qui a su gagner la confiance d'un grand nombre de ses clients, M. Venkat a été le témoin de l'adoption des nouvelles technologies dans les domaines numérique, cognitif et analytique, particulièrement dans le secteur des services bancaires et financiers. M. Venkat estime que la prochaine frontière que les clients auront à franchir sera d'offrir une expérience client améliorée via l'adoption de technologies d'automatisation intelligentes et de fournir une capacité de « traitement sans encombre », qui se traduira par une différenciation irréfutable. M. Venkat a commenté à ce sujet : « Antworks fait de sa plate-forme unique qui offre une combinaison d'extraction de données non structurées, d'analyse et d'automatisation des processus robotisés (RPA) une offre de bout en bout percutante qui permet de passer à cette ère de transformation numérique. Je suis très heureux de rejoindre cette merveilleuse pépinière de talents qui sera à l'avant-garde d'une nouvelle phase changeant la donne dans l'industrie ».

Govind Sandhu, le cofondateur d'AntWorks, a commenté pour sa part : « M. Venkat nous apporte une connaissance approfondie du domaine et une riche expérience du marché indien qui vont nous aider à forger des partenariats plus étroits et à nous engager pleinement à l'égard de nos clients pour les accompagner dans leurs processus de transformation ».

AntWorks™ est une entreprise mondiale spécialisée en intelligence artificielle et automatisation intelligente qui crée de nouvelles possibilités d'exploiter les données grâce à la numérisation, l'automatisation et la veille économique. En qualité de première et seule plate-forme d'automatisation intégrée (IAP) au monde qui comprend tous les types de données, ANTstein SQUARE numérise chaque élément d'information pour le compte d'un large éventail de secteurs d'activité. Tirant parti de la conservation des données et de la gestion numérique des effectifs dans un environnement unique qui demande peu ou pas du tout de code, ANTstein SQUARE innove en allant bien au-delà de la RPA traditionnelle pour automatiser des processus complexes et fournir un traitement sans encombre. Les solutions d'AntWorks dotent les entreprises d'informations précises grâce à une pile technologique intégrée et intelligente qui automatise et apprend de manière autonome. Autrement dit, elles accélèrent sans relâche la nouveauté. ANTstein est également la première et seule plate-forme d'automatisation d'entreprise qui s'appuie sur les principes de la science fractale et la reconnaissance des formes.

