S Venkatramani se une à AntWorks™ como vice-presidente sênior (de vendas) para o subcontinente indiano

Antes disso, Venkat ocupou diversas posições de liderança sênior em sua longa e notável carreira de mais de três décadas na IBM, Cognizant e TCS, conduzindo a estratégia de crescimento, vendas e as estratégias de relacionamento com os clientes em mercados emergentes.

Sendo um conselheiro de confiança de muitos de seus clientes, Venkat acompanhou a adoção de novas tecnologias no espaço digital, cognitivo e de análise, principalmente nos setores de serviços bancários e serviços financeiros. Venkat acredita que a próxima fronteira para os clientes será impulsionar uma experiência superior para os clientes através da adoção de tecnologias de automação inteligente e fornecimento de uma capacidade de 'processo direto' e, consequentemente, uma diferenciação atraente. Venkat comentou: "A AntWorks com sua plataforma exclusiva que oferece uma mistura de extração desestruturada de dados, análise e automação de processos robóticos (RPA) a torna uma oferta completa e atraente para impulsionar esta era de transformação digital. Estou muito contente de unir-me a esta maravilhosa colônia e estar na vanguarda de uma nova e disruptiva fase do setor".

O co-fundador da AntWorks Govind Sandhu também comentou: "Venkat traz um profundo conhecimento do domínio e vasta experiência no mercado indiano para nos ajudar a criarmos profundas parcerias e nos relacionarmos de forma significativa com os clientes em suas jornadas de transformação".

Sobre a AntWorks:

A AntWorks™ é uma empresa global de inteligência artificial e automação inteligente, a qual cria novas possibilidades com dados através da digitalização, automação e inteligência empresarial. Sendo a primeira e a única plataforma de automação integrada (IAP) do mundo que entende todos os tipos de dados, a ANTstein SQUARE digitaliza cada fragmento de informação para uma diversificada série de setores. Aproveitando a curadoria de dados e a gestão da força de trabalho digital em um exclusivo ambiente de codificação baixa ou não existente. A ANTstein SQUARE inova muito além da automação de processos robóticos (RPA) tradicional para automatizar processos complexos e oferecer processamento direto. As soluções da AntWorks impulsionam as empresas com conhecimentos precisos através de uma pilha de tecnologias integradas e inteligentes que automatiza e aprende de forma independente. Resumindo, ela acelera o que é novo, constantemente. A ANTstein também é a primeira e a única plataforma de automação empresarial Inteligente acionada pelos princípios da ciência fractal e pelo reconhecimento de padrões.

