S'Young a finalisé son investissement dans la marque de luxe française PIER AUGÉ et a acquis ses activités en Chine, renforçant ainsi la collaboration entre les marques étrangères

SHANGHAI, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 8 juillet, S'Young Group Co., Ltd. (S'Young, la société) (300740.SZ) (ci-après dénommée S'Young) a conclu son investissement dans la marque de luxe française PIER AUGÉ et a acquis ses activités en Chine. L'équipe et la direction stratégique de PIER AUGÉ resteront inchangées, et S'YOUNG mènera une coopération plus approfondie avec PIER AUGÉ.

En tant que partenaire chinois privilégié des marques mondiales de produits de beauté, S'Young s'engage à établir des relations mutuellement bénéfiques et gagnant-gagnant avec les marques étrangères afin de partager la valeur à long terme de la croissance du marché chinois. Grâce à son modèle de coopération original « CP » (China Partner + Couple), S'Young a doté PIER AUGÉ de capacités multidimensionnelles et omnicanales, aidant ainsi la marque à passer de 0 à 1 sur le marché chinois et à établir une niche et une image de marque unique. Cet investissement marque un renforcement du modèle « CP », qui peut offrir un niveau de coopération plus élevé en matière d'acquisition d'actions, d'investissement et de collaboration stratégique en fonction des souhaits et des besoins de la marque étrangère.

Fondée en 1961, PIER AUGÉ est une marque française de produits de beauté de luxe qui existe depuis 61 ans. Elle possède une usine à Paris et est une marque appréciée par des célébrités telles que l'ancien président français François Hollande, et a reçu une lettre de remerciement de l'ancienne première dame des États-Unis, Hillary.

En 2020, PIER AUGÉ a mis fin à la coopération avec son précédent distributeur et a choisi S'Young comme partenaire exclusif en Chine, qui a brillamment aidé la marque à conquérir rapidement le marché chinois en six mois. Doté de capacités complètes pour donner du pouvoir aux marques étrangères, S'Young a aidé PIER AUGÉ à atteindre une performance fulgurante sur le marché chinois en établissant un magasin phare officiel présentant les caractéristiques de la marque, en formulant le positionnement des produits en fonction des tendances du marché chinois en matière de beauté et en tirant parti de sa forte influence sur les réseaux sociaux. En outre, S'Young a aidé PIER AUGÉ à développer une stratégie de marque et de marketing efficace pour le marché chinois, ce qui a contribué au développement positif à long terme de la marque en Chine. PIER AUGÉ a ouvert son premier magasin vedette sur Tmall Global en 2021 et son produit phare - le masque de soin ressourçant DOUCE AURA - est désormais classé dans le TOP 7 de la liste des rachats de masques importés de Tmall.

En tant que partenaire chinois privilégié des marques mondiales de produits de beauté, S'Young a coopéré avec plus de 30 marques étrangères dans les domaines des soins de la peau, du maquillage, de l'hygiène corporelle, des parfums, des soins de santé et des soins pour hommes. Les marques en coopération couvrent de nombreux pays et régions d'Amérique du Nord, d'Europe et du Moyen-Orient, notamment la marque française de laboratoire à la pointe de la technologie LIERAC, la marque italienne de maquillage KIKO MILANO, la marque nationale finlandaise de soins de la peau LUMENE et la marque de parfum de prestige AMOUAGE, entre autres, témoignant de la force de S'Young en matière de diversification et d'opérations internationales. En 2019, S'Young a conclu un partenariat stratégique avec Johnson & Johnson afin d'entreprendre entièrement les activités de commerce électronique de 14 marques sous Johnson & Johnson sur le marché chinois, ce qui s'est avéré être un grand succès pour Dr. Ci:Labo, Listerine et bien d'autres.

À propos de cet investissement et de cette acquisition, Charles DUPONT, Directeur Général de PIER AUGÉ, a déclaré : « la volonté de notre nouveau partenaire est non seulement de déployer la marque sur leur marché national mais aussi de faire de PIER AUGÉ un acteur international. Grâce à cet excellent début d'année 2022, nous avons revu nos objectifs à la hausse et ce partenariat accélère également notre plan d'investissement avec pour objectif de conquérir les principaux marchés avant 2026. »

Cet investissement stratégique en faveur de PIER AUGÉ marque une nouvelle étape importante dans la profonde collaboration de S'Young avec la marque étrangère. Avec son modèle original CP, S'Young propose aux marques des modes de coopération diversifiés et personnalisés, tout en disposant d'un modèle de coopération parfait et de plus haut niveau, explorant constamment de nouveaux domaines et ouvrant de nouveaux horizons de coopération entre les marques étrangères et le marché chinois.

