Saba alcanza la categoría de "Strategic Challenger" en el 9-Grid™ de Fosway para captación de talento

- Saba alcanza la categoría de "Strategic Challenger" en el 9-Grid™ de Fosway relativo a la captación de talento gracias a su magnífica adaptación al mercado y dedicación al cliente

LAS VEGAS, 3 de octubre de 2019 /CNW/ - HR Technology Conference, estand 2310 – Saba Software ha anunciado hoy que ha sido nombrado como "Strategic Challenger" en la edición inaugural del 9-Grid™ de Fosway relativo a la captación de talento. Esta distinción reconoce a Saba la envergadura y calado de su capacidad como empresa para la captación de talento, por su habilidad para satisfacer las necesidades más complejas en cuanto a los retos que plantea selección de personal para clientes empresariales de todo el mundo, así como por su magnífica adaptación al mercado y por su dedicación a los clientes.

David Wilson, consejero delegado de Fosway, comenta: "La adquisición de Lumesse ha supuesto un gran cambio tanto para Saba como para Lumesse, y ha dado un impulso definitivo al negocio de Saba en la región EMEA, lo cual complementa su ya dilatada experiencia en aprendizaje y gestión del talento. TalentLink es un conjunto de herramientas de lo más completo para la captación de talento y, como parte de la cartera de productos de Saba, ahora cuenta con importantes vías de comercialización fuera de la región de Europa, Oriente Medio y África. Así, Saba puede ofrecer a sus clientes una solución para la captación de talento con excelentes funcionalidades de localización en diferentes idiomas, culturas y prácticas de contratación".

Saba TalentLink ofrece una experiencia inigualable en lo que a gestión de personal se refiere, tanto para candidatos como para expertos en contratación de personal, responsables de la contratación y otros directivos, lo que permite a los clientes:

Llevar a cabo procesos de selección centrados en el candidato: identificar a los mejores candidatos, ya sea en puestos para cubrir imprevistos, a tiempo parcial o a tiempo completo, e implicarse con ellos a través de múltiples canales y también permite conectar con los candidatos con una mayor profundidad en cada uno de los puntos de contacto de su recorrido.

identificar a los mejores candidatos, ya sea en puestos para cubrir imprevistos, a tiempo parcial o a tiempo completo, e implicarse con ellos a través de múltiples canales y también permite conectar con los candidatos con una mayor profundidad en cada uno de los puntos de contacto de su recorrido. Elevar su categoría como empresa: animar a los candidatos a presentarse mediante una primera experiencia digital que permita a la empresa transmitir su exclusiva cultura, sus valores y las cualidades de su personal.

animar a los candidatos a presentarse mediante una primera experiencia digital que permita a la empresa transmitir su exclusiva cultura, sus valores y las cualidades de su personal. Implicar a los nuevos trabajadores: poner en marcha procesos de integración de nuevos empleados, y que pueden incluir un plan de desarrollo hecho a su medida, el contacto con nuevos compañeros y "padrinos", así como recursos que les ayudarán a adaptarse y tener éxito.

poner en marcha procesos de integración de nuevos empleados, y que pueden incluir un plan de desarrollo hecho a su medida, el contacto con nuevos compañeros y "padrinos", así como recursos que les ayudarán a adaptarse y tener éxito. Obtener información del proceso de selección en tiempo real: a lo largo de todo el proceso de selección, los equipos encargados de la contratación pueden tomar decisiones informadas con mayor facilidad y obtener una visión completa de todo el proceso de contratación, utilizando paneles de datos en tiempo real, informes personalizados y filtrados interactivos.

"Tratamos de diferenciarnos de otros departamentos de contratación del sector público ofreciendo una experiencia ejemplar en el proceso de selección", ha afirmado Helen Davey, responsable de Contratación y DBS (comprobación de antecedentes penales en el Reino Unido) del Luton Borough Council. "Con Saba, hemos racionalizado nuestro proceso para recibir solicitudes, estamos en contacto con los candidatos respecto a acontecimientos y nuevos puestos de su interés, y hemos incluido un programa piloto de entrevistas en vídeo que ha tenido muy buena acogida. Nuestros candidatos han aceptado de buen agrado este nuevo proceso, y también la presentación de un vídeo personal para la solicitud; estamos recibiendo más candidatos y contratando a más personas que nunca".

Saba también ofrece una solución completa de diseño propio para los proveedores de externalización de procesos de contratación denominada TalentLink, específica para servicios de externalización y contratación, y compatible con cualquier modelo y tipo de proceso de selección. Los clientes de servicios de externalización y contratación dan fe de la envergadura y de las magníficas funcionalidades que aporta esta solución. "Para hacer lo que hacemos en Avencia, necesitamos las funcionalidades de un sistema de seguimiento de candidatos y un sistema de seguimiento en vídeo (ATS y VMS, respectivamente, por sus siglas en inglés), así como de una herramienta de analítica", ha afirmado Chris Buckingham, director de Avencia Consulting. "Con TalentLink conseguimos tener los tres sistemas en una misma plataforma integrada. El ahorro en costes y el aumento en eficiencia de tiempo son notables".

Para obtener más información sobre las soluciones para procesos de selección de Saba y ver las últimas innovaciones en el sector de la gestión del talento de Saba, visite Saba en el estand 2310 de la HR Technology Conference, en el estand 110 del UNLEASH World, que se celebrará en París los próximos 22 y 23 de octubre, o visite www.saba.com.

Acerca de 9-Grid™ de Fosway

Fosway Group es la empresa de análisis del sector de recursos humanos número uno en Europa. El sistema 9-Grid™ de Fosway permite evaluar de forma exclusiva las principales opciones en materia de aprendizaje y gestión de talento disponibles para las empresas de la región EMEA. En su sexta edición, el análisis se basa en una amplia investigación independiente y en los datos de la Red de Investigación Corporativa de Fosway, formada por más de 150 clientes del grupo, entre los que se encuentran BP, HSBC, PwC, RBS, Sanofi, Shell y Vodafone. Si desea obtener más información sobre los servicios y la investigación de Fosway Group, visite el sitio web de Fosway: www.fosway.com.

Acerca de Saba

En Saba, sabemos que cualquier negocio tiene el potencial de ser un gran sitio en el que trabajar, independientemente de a qué se dedica, para quién trabaja o lo que venda, el éxito empieza con las personas. Pero en el mundo social diverso y móvil de hoy en día, las empresas que logran alcanzar el éxito deben ofrecer una experiencia de trabajo más conectada y personal que nunca. Y de entre estas, las de mayor éxito lo hacen con Saba. Porque combinamos la ciencia en la gestión del talento con tecnología de lo más inteligente para ofrecer una experiencia de empleado "Just for Me" (personalizada) para cada persona y en los momentos más importantes. Gracias al uso de potentes herramientas e ideas, los líderes de talentos pueden probar que la experiencia de los empleados tiene un efecto en el éxito del negocio. Por lo tanto, desde atraer al candidato perfecto, hasta diseñar recorridos para el crecimiento personal, pasando por crear una cultura que fomente los talentos únicos de cada persona, Saba le ayuda a transmitir este mensaje a su personal y a sus equipos: Trabaja con tus puntos fuertes. Trabaja como te lo imaginas. Trabaja como si fuera una cuestión personal. Trabaja como tú lo haces. Para obtener más información, visite http://www.saba.com

Contacto de Medios:

Heather McCulligh

613-912-4673

hmcculligh@saba.com

Related Links

https://www.saba.com/



SOURCE Saba Software Canada Inc.