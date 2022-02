SABAN MUSIC GROUP SE EXPANDE COM A SABAN MUSIC LATIN E DÁ BOAS-VINDAS AO RECONHECIDO HITMAKER ALEJANDRO M. REGLERO COMO VICE-PRESIDENTE EXECUTIVO E GERENTE GERAL

O CEO do Saban Music Group , Gustavo Lopez deu as boas-vindas a Alejandro dizendo: "No Saban Music Group, somos impulsionados, em primeiro lugar, pelo desenvolvimento de artistas. É importante fortalecer nossa equipe com o melhor do setor, e Alejandro representa justamente isso. Alejandro atendeu a todos esses requisitos, além de outros."

Alejandro complementou: "Tenho o mesmo espírito e entusiasmo na descoberta e desenvolvimento de novos artistas que Haim Saban, Gus e toda a equipe da SMG têm. Tenho a honra de me juntar a Gus e Haim nesta mudança fundamental em minha carreira para continuar a fortalecer a marca SMG . Entendo que a visão de futuro do Saban Music Group está alinhada com a minha. Estamos focados em A&R e dispostos a ajudar os artistas a atingir seus objetivos, oferecendo o maior número possível de ferramentas para garantir o sucesso em todo o mundo. Estou entusiasmado para começar."

O Saban Music Group já alcançou um sucesso incrível no gênero latino em sua curta história de dois anos. O SMG começou 2022 com o lendário ícone da música Don Omar conquistando o primeiro lugar nas rádios latinas por três semanas com seu novo e empolgante single "Se Menea." A lista também inclui a cantora porto-riquenha em franca ascensão Chesca cujo maior single até agora, Te Quiero Baby" Ft. Pitbull e o lendário Frankie Valli, alcançou o primeiro lugar nas paradas Latin All, Latin Pop e Latin Rhythm.

Alejandro Reglero passou a última década na Sony Music US Latin, quando atuou como vice-presidente de A&R. Ao longo de sua brilhante carreira, ele trabalhou com superestrelas premiadas como Enrique Iglesias, Mau & Ricky, Camilo, Jennifer Lopez, Bomba Estereo, Prince Royce, Evaluna Montaner, Yandel, Ricardo Montaner, Becky G, Natti Natasha, Rauw Alejandro, Carlos Vives e Gloria Estefan, para mencionar apenas alguns.

O compromisso da Saban Music com a música latina por meio da expansão para a Saban Music Latin inclui compromissos para assinar mais acordos em seu modelo 360, parcerias estratégicas com artistas, publicações, branding, gaming, espaço de NFTs entre outros verticais importantes.

O Saban Music Group (SMG) é uma empresa global de entretenimento musical fundada em 2019 por Haim Saban, um pioneiro e líder mundial no setor de entretenimento e presidente e CEO do Saban Capital Group. Desde seu lançamento, a SMG foi liderada pelo veterano da música Gustavo Lopez, que construiu sua carreira assinando com grandes artistas e desenvolvendo conteúdo para o público global da música. A SMG adota a globalização da música identificando, assinando e desenvolvendo artistas com apelo internacional. A empresa de entretenimento musical está comprometida em oferecer recursos a seus artistas por meio de um modelo de 360 graus que abrange gravação de música, publicações, apresentações, turnês, merchandising e muito mais. A lista global de artistas da SMG inclui Static & Ben El (Israel), Mergui (Israel), Don Omar (Porto Rico), Marie Monti (França), Chesca (Porto Rico), Nakkia Gold (Los Angeles), Yubeili (México), YoGambii (Colômbia) e o cantor mascarado KYEN?ES?, entre outros. A empresa fez parceria com o Universal Music Group, líder mundial em entretenimento baseado em música, para distribuição, publicação e marketing globais. A SMG tem escritórios em Nova York e Los Angeles.

