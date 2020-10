Saban Music Group y la brillante estrella, CHESCA lanzan "El Cambio," una versión en español de "The Change" de Diane Warren, un himno para la campaña de 2020 de Joe Biden y Kamala Harris ¡y mucho más!

Con menos de una semana para las elecciones del 3 de Noviembre, "El Cambio" ha sido elegido de forma oficial para ser utilizada en un video para la campaña de 2020 de Joe Biden y Kamala Harris, dentro de su promoción para conseguir el voto. "El Cambio" hace su debut justo a tiempo para convertirse en un himno ¡y mucho más! La Canción Representa la necesidad de cambio, alzando la voz y conectándonos a todos. ¡El video que acompaña la canción inspira reforma y da fuerza para salir a votar!

Puedes escuchar "El Cambio": aquí

YT: VIDEO

"El Cambio" contribuye a la consolidación de CHESCA como una de las intérpretes de la comunidad Latina más prometedoras. Variety la distinguió como una de los10 Latinxs a los que Seguir en 2020.

"Sé el cambio que te gustaría ver," CHESCA

CHESCA también ha lanzado recientemente un pegadizo tema nuevo, "Como Tu Me Querías," y ha interpretado su éxito "Te Quiero Baby (I Love You, Baby)" junto a Pitbull en los Premios Billboard de la Música Latina de 2020.

La actuación de CHESCA junto a Pitbull en los Premios Billboard de la Música Latina de 2020 fue aclamada como un gran éxito. Telemundo desplegó la alfombra roja para dar la bienvenida a CHESCA y otros grandes artistas. "Te Quiero Baby" debuta actualmente en el No. 40 de la lista Hot Latin Songs (a fecha de 31 de Octubre), que tiene en cuenta emisiones de radio, ventas digitales y streaming, alcanzando el No. 18 en la lista Latin Airplay (a fecha de 31 de Octubre), llegando al No. 4 en la lista Latin Pop Airplay (a fecha de 31 de Octubre), y alcanzando el No. 15 en la lista Latin Rhythm Airplay (a fecha de 31 de Octubre). En términos de descubrimiento de aplicaciones, "Te Quiero Baby (I Love You Baby)" es la canción # 1 en la lista Shazam Discovery de esta semana en Estados Unidos. En TikTok, el hit viral ha tenido 14 Mil con su música.

En las redes sociales, su audiencia continúa creciendo con 174 mil seguidores en Instagram, 158 mil seguidores/2.3millones de me gusta en Tik Tok, 81.5 mil subscriptores en YouTube, 13.4 mil seguidores en Twitter, y 19.5 mil seguidores en Facebook.

Sigue a Chesca en las redes sociales:

Facebook

Twitter

Instagram

TikTok

Youtube

Acerca de CHESCA:

CHESCA nació y se crio en Puerto Rico, y creció alrededor de una familia de inclinación musical. Ella lanzó su primer sencillo en español, "Azúcar" en octubre del 2018 - un disco de pop urbano con una combinación de reggaetón y sonidos latinos, producido por el productor ganador del Grammy Jimmy Joker, y ganadores del Grammy por composición, AJ Janussi, Bilal The Chef, I AM Chino, y Jorge Gómez. Esta canción, junto con su video musical, dejó una marca en la industria generando más de 4 millones de visitas como lanzamiento independiente. La canción fue colocada en una escena de la película "What Men Want" y llegó a la lista de las 10 Mejores Radio Airplay en Puerto Rico. En 2020, Chesca apareció en el Hit # 1 en la transmisión de radio latina "Súbelo" (Further Up) con Static & Ben El y Pitbull. Su sencillo de estreno, "Deja De Hablar," patrocinado bajo Saban Music Group (SMG), presentó al destacado artista urbano - Jon Z. En mayo del 2020- Chesca lanzó "Hijo De Uff," que cuenta con el "mega influencer" y artista Sebas. Recientemente, "Te Quiero Baby (I Love You Baby)" con Pitbull y Frankie Valli alcanzó la meta de 10 millones de vistas en YouTube a tan solo un mes desde su lanzamiento en la plataforma. La versión/interpolación en español del éxito icónico de 1967 de Valli "Can't Take My Eyes Off You", tuvo un gran impacto en la radio, convirtiéndose como el tema más añadido en tan solo dos semanas después de su lanzamiento, logrando Frankie Valli su primera aparición en las listas Billboard Hot Latin Songs, llegando al No. 40 (actualizado a 31 de Octubre).

Acerca de Diane Warren

Diane Warren es una de las compositoras más prolíficas, de mayor éxito en la actualidad y más aclamadas de nuestro tiempo. Ganadora en los premios Grammy, Globo de Oro, Emmy, y nominada 11 veces a los Oscar, sus icónicas canciones han cosechado multitud de reconocimientos por todos los escenarios. Venerada en la industria musical, forma parte del Salón de la Fama de los Compositores y tiene su propia estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Los discos de Warren han vendido más de 250 millones de copias por todo el mundo, y sus canciones han aparecido en más de 150 películas. Su tema más reciente, "Free," interpretado por Charlie Puth para Disney + "El Único y Gran Iván," está entre los favoritos para los Oscar. Su canción nominada para 2020 fue "I'm Standing With You," cantada por Chrissy Metz para la película "Un Amor Inquebrantable," convirtiéndose en un himno por todo el mundo, como también lo fueron sus últimas tres canciones nominadas a los Oscar. Su tema "I'll Fight," interpretada por Jennifer Hudson durante los Oscar de 2019 para el documental de la CNN RBG, que siguió a la película "Marshall's Stand Up For Something" con música y letra de Warren. Antes de esto fue la canción "Til It Happens To You," cantada por Lady Gaga en los Oscar de 2017 para el documental Hunting Ground. Esta canción supuso un impulso para el movimiento #MeToo. Diane escribió el gran éxito de Beyoncé, "I Was Here," que la artista interpretó ante las Naciones Unidas. Muchas de las canciones de Warren han calado en la cultura pop, entre las que se incluyen: "Rhythm Of The Night," "Nothing's Gonna Stop Us Now," "How Do I Live," "Unbreak My Heart," "Because You Loved Me," "I Don't Want To Miss A Thing," "If I Could Turn Back Time" y muchas otras. Warren escribió el tema, "This Is For My Girls," lanzada en 2016 para la iniciativa "Dejemos Que Las Niñas Aprendan" de la Primera Dama Michelle Obama. Kelly Clarkson, Chloe y Halle, Missy Elliott, Jadagrace, Lea Michele, Janelle Monáe, Kelly Rowland, y Zendaya grabaron el tema. La canción fue interpretada por Michelle Obama y Missy Elliott en la sección James Corden's Carpool Karaoke, con más de 61 millones de visualizaciones hasta la fecha. Diane escribió la canción original "You Will," interpretada por Jennifer Hudson y Jennifer Nettles como la canción de cabecera del canal "Own" de Oprah Winfrey. También ha escrito la sintonía actual de The View para ABC, llamado "World's Gone Crazy," interpretado por Mary J. Blige. Warren no para; Continúa trabajando para artistas de la talla de: Jojo, Post Malone, Cher, Justin Bieber, Christina Aguilera, Snoop Dogg, Adele, Carrie Underwood, Jessie J, Keyshia Cole, Demi Lovato, Jason Derulo, Big Sean, Daya, Emeli Sande, LeeAnn Rimes, Ella Mai, Elle King, Mariah Carey, Paloma Faith, Leona Lewis, Weezer, Macy Gray, Lykke Li, Lizzo, Miguel, Chesca, entre muchos otros. Diane lleva mucho tiempo comprometida como activista por los derechos de los animales. También se ha posicionado a favor de numerosas causas para la justicia social. "The Change" no es sólo un himno para la campaña de Biden/Harris, si no que está destinado a convertirse en un clásico para siempre, sumando en la extensa y sin igual lista de sus extraordinarios clásicos.

Acerca de SMG:

Saban Music Group LLC (SMG) es una empresa global de entretenimiento musical con sede en Los Ángeles, California. SMG fue fundada en 2019 por Haim Saban, presidente y director ejecutivo de Saban Capital Group LLC y pionero y líder mundial en la industria del entretenimiento. SMG captura la globalización de la música identificando, contratando y desarrollando artistas con auge internacional. Este año, SMG anunció un acuerdo de distribución y marketing global con Universal Music Group (UMG), líder mundial en entretenimiento basado en música.



Desde su lanzamiento, encabezado por el veterano de la industria Gustavo López, SMG ha estado firmando artistas y desarrollando contenido para las audiencias musicales globales. La firma de entretenimiento musical se compromete a brindar recursos tanto para artistas locales como internacionales a través de su modelo 360. La compañía opera en muchos pilares, incluida la música grabada, la publicación, las giras, la gestión y las adquisiciones. La lista de artistas globales de SMG incluye Static & Ben El (Israel), Mergui (Israel), Marie Monti (France), Chesca (Puerto Rico), y Reykon (Colombia), y Nakkia Gold (Los Ángeles) para nombrar a algunos.



www.sabanmusic.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1323590/Chesca_El_Cambio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1063157/saban_Logo.jpg



FUENTE Saban Music Group LLC

Related Links

sabanmusic.com



SOURCE Saban Music Group LLC