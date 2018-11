Sabesp anuncia resultados do 3T18

SÃO PAULO, 8 de novembro de 2018 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (B3: SBSP3;NYSE: SBS), uma das maiores prestadoras de serviços de água e esgoto do mundo com base no número de clientes, anuncia hoje seus resultados referentes ao terceiro trimestre de 2018.

No 3T18, a receita operacional líquida, a qual considera a receita de construção, totalizou R$ 3.810,8 milhões, um acréscimo de 7,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os custos e despesas, que consideram os custos de construção, totalizaram R$ 2.719,2 milhões, um acréscimo de 13,0% quando comparados ao mesmo período do ano anterior.

O EBIT ajustado, no montante de R$ 1.092,1 milhões, diminuiu 3,5% em relação aos R$ 1.131,8 milhões apresentados no 3T17.

O EBITDA ajustado, no montante de R$ 1.434,6 milhões, diminuiu 1,5% em relação aos R$ 1.456,3 milhões apresentados no 3T17 (R$ 5.610,3 milhões nos últimos 12 meses).

A margem EBITDA ajustada do 3T18 foi de 37,6%, ante 41,2% no 3T17 (36,9% nos últimos 12 meses).

Desconsiderando os efeitos da receita e do custo de construção a margem EBITDA ajustada resulta em 46,0% no 3T18 (50,9% no 3T17 e 45,3% nos últimos 12 meses).

No 3T18 houve um lucro de R$ 565,2 milhões, ante um lucro de R$ 900,5 milhões apresentado no 3T17.

A versão completa do arquivo está disponível no site da Companhia: www.sabesp.com.br

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

FONTE Sabesp

