Sabesp - Comunicado Ao Mercado

SÃO PAULO, 17 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp") vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP divulgou as Deliberações nº 985 e a n° 991.

A Deliberação nº 985 posterga em caráter excepcional e transitório o pagamento da TRCF - Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização entre os meses de maio a dezembro de 2020 paga pela Sabesp. Nesse período, o repasse da Sabesp para a ARSESP passará de 0,50% para 0,25% do faturamento anual. Os repasses postergados serão corrigidos monetariamente e pagos em 24 parcelas mensais iguais a partir de janeiro de 2021.

A Deliberação nº 991 dispõe sobre o adiamento do início da execução do Programa Quadrienal de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico para Inovação em Serviços de Saneamento previsto para maio de 2020, conforme Deliberação n° 920 de 2019, para maio de 2021. O valor do Montante Autorizado de recursos financeiros para o ano de 2020 (Ciclo 2017-2020), atualizado pelo IPCA acumulado de 2020, integrará o cálculo do Montante Autorizado a ser investido nos anos de 2021 e 2022.

Os documentos acima mencionados estão disponíveis no website da Sabesp, na área de Relações com Investidores, anexos a este Comunicado.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

