Sabesp - Comunicado Ao Mercado

SÃO PAULO, 28 de abril, 2020 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp") vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado que, seguindo diretrizes estabelecidas pela Sabesp em relação a exposição cambial, foi realizada a conversão de Dólares para Reais da dívida contraída junto ao Banco Inter Americano de Desenvolvimento (BID) no montante de US$ 494.616.801,20, correspondente ao saldo devedor do empréstimo 2202/OC-BR relativo ao Programa de Despoluição do Rio Tietê Etapa III. Os detalhes são:

Data: De execução, 27 de abril de 2020 / de efetivação, 5 de maio 2020

Vencimento: 3 setembro de 2035

Amortização: Parcelas semestrais

Montante total:

De: US$ 494.616.801,20



Para: R$ 2.810.907.281,22

Taxa de juros:

De: Dólar - Libor 3 meses + 0,39% ao ano (*)



Para: Reais - DI + 0,06% ao ano

(*) Sobre esta taxa soma-se a margem variável para empréstimos do Capital Ordinário determinada periodicamente pelo Banco, hoje em 80 bps

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

