Sabesp - Comunicado Ao Mercado

SÃO PAULO, 1 de agosto de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em continuidade: (i) ao Comunicado ao Mercado divulgado no dia 17 de julho de 2019, que trata do Aviso de Consulta Pública nº 09/2019 que tem por objetivo obter contribuições sobre a metodologia e critérios gerais para atualização da Base de Remuneração Regulatória da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp; e (ii) ao Comunicado ao Mercado divulgado em 29 de julho de 2019 no qual a Companhia solicitou a prorrogação do prazo para que a Sabesp e demais interessados encaminhem contribuições, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que nesta data a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, em atendimento à solicitação recebida da Sabesp, concedeu a prorrogação do período para envio de contribuições à Consulta Pública nº 09/2019 em 50 dias, para permitir o atendimento do prazo de conclusão previsto pela Agenda Regulatória.

De acordo com o Aviso, os interessados poderão enviar suas contribuições até 24 de setembro de 2019 e ficam mantidas as demais disposições do Regulamento da Consulta Pública nº 09/2019.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito dos desdobramentos do assunto objeto deste Comunicado ao Mercado.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

FONTE Sabesp

http://www.sabesp.com.br



