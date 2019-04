Sabesp - Fato Relevante...

SÃO PAULO, 10 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("SABESP" ou "Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (ARSESP) publicou hoje a Deliberação nº 859 que autoriza a Companhia a aplicar o índice de reajuste tarifário de 4,7242% em relação às tarifas vigentes, composto por:

Variação do IPCA no período de 4,5754%;

Fator de eficiência (Fator X) de 0,6920%; e

Ajuste compensatório de 0,8408%, conforme descrito na Nota Técnica NT.F-0010-2018.

A Deliberação com as novas tabelas tarifárias será publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 11 de abril e passará a vigorar a partir de 11 de maio.

A íntegra da Deliberação nº 859 encontra-se no website da Sabesp, na área de Relações com Investidores e no website da ARSESP.

As tabelas tarifárias serão disponibilizadas no site da Sabesp, www.sabesp.com.br e em todas as agências de atendimento da Companhia.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 (maasampaio@sabesp.com.br)

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 (abairoldi@sabesp.com.br)

FONTE Sabesp

