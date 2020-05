Sabesp - Fato Relevante

SÃO PAULO, 14 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em continuidade ao Comunicado ao Mercado divulgado em 01 de abril de 2020 que trata do cronograma de eventos da Terceira Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp divulgado por meio da Deliberação nº 974/2020, a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP, divulgou Avisos de Consulta Pública nº 05/2020 e nº 06/2020, que dispõem sobre:

a) Abertura de Consulta Pública nº 05/2020, referente à definição da metodologia a ser utilizada no cálculo da tarifa máxima e estrutura tarifária para Terceira Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp; e

b) Abertura de Consulta Pública nº 06/2020, referente à determinação do Custo Médio Moderado de Capital (WACC) para a Terceira Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp.

De acordo com os Avisos de Consulta Pública nº 05/2020 e nº 06/2020, os interessados poderão enviar suas contribuições entre 15 de maio e 03 de julho de 2020.

Os documentos e demais informações referentes às Consultas Públicas estão disponíveis no site da ARSESP e também no website da Sabesp, na área de Relações com Investidores.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

