Sabesp - Fato Relevante

SÃO PAULO, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado em 28 de janeiro, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo – ARSESP, divulgou:

a) Aviso de Consulta Pública nº 03/2021 e Aviso de Audiência Pública nº 01/2021 referentes à Proposta de Cálculo da Tarifa Média Máxima (P0) e Fator X da 3ª Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp; e

b) Aviso de Consulta Pública nº 04/2021e Audiência Pública 02/2021 referentes à Proposta de Revisão da Estrutura Tarifária da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp.

Os interessados poderão enviar suas contribuições às Consultas entre 09 de fevereiro e 08 de março de 2021.

As Audiências Públicas se realizarão por meio da plataforma digital Zoom, conforme segue:

a) Nº 01/2021 no dia 25 de fevereiro de 2021 às 14:30

b) Nº 02/2021 no dia 02 de março de 2021 às 14:30

Além disso, a Companhia informa que a ARSESP disponibilizou as respectivas Notas Técnicas Preliminares e demais documentos relacionados, os quais estão disponíveis no site da ARSESP e no website da Sabesp, na página de Relações com Investidores.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

