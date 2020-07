Sabesp - Fato Relevante...

SÃO PAULO, 30 de julho, 2020 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, em continuidade ao Fato Relevante divulgado no dia 14 de maio de 2020 e aos Comunicados ao Mercado divulgados nos dias 11 de junho e 3 de julho de 2020, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo – ARSESP divulgou:

Nota Técnica NT.F-0043-2020 e o Relatório Circunstanciado com o resultado da Consulta Pública nº 05/2020, referente a definição da metodologia a ser utilizada no cálculo da tarifa máxima e estrutura tarifária para a Terceira Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp; e

Nota Técnica NT.F-0042-2020 e o Relatório Circunstanciado com o resultado da Consulta Pública nº 06/2020, que trata da determinação do Custo Médio Moderado de Capital (WACC) para a Terceira Revisão Tarifária Ordinária da Sabesp.

Os documentos acima mencionados estão disponíveis no site da Sabesp na área se Relações com Investidores.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

FONTE Sabesp

http://www.sabesp.com.br



