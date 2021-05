Sabesp - Fato Relevante

SÃO PAULO, 2 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo ("Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, que não nos consorciamos com a Iguá Saneamento S.A. (" Iguá "), vencedora do leilão para explorar o bloco 2 da concessão da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (CEDAE), realizado em 30 de abril de 2021. No entanto, nos termos do memorando de entendimento firmado com Iguá, detemos uma opção de integrar a SPE detentora da concessão do bloco 2, com uma posição minoritária e sem custo para a Sabesp, exceto as capitalizações exigidas dos acionistas para fazer jus às obrigações da futura concessionária, caso a Sabesp venha a exercer a referida opção.

A Sabesp manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

FONTE Sabesp

