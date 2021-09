Sabesp - Fato Relevante: Contratação do IFC para prestação de serviços de consultoria ao Estado - análise de alternativas de reestruturação do capital da Sabesp

SÃO PAULO, 29 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 44, de 23 de agosto de 2021, vem a público informar aos seus acionistas e ao mercado em geral que, em reunião realizada nesta data pelo Conselho Diretor do Programa Estadual de Desestatização ("CDPED"), instituído pela Lei Estadual nº 9.361 de 5 de julho de 1996, tendo em vista o Novo Marco Regulatório do Saneamento (Lei Federal nº 14.026/2020), bem como a Lei estadual nº 17.383/2021, que definiu as Unidades Regionais de Saneamento Básico (URAEs) para o Estado de São Paulo, deliberou por unanimidade dos presentes:

(i) recomendar a contratação, pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, do International Finance Corporation – IFC, para prestação de serviços de consultoria ao Estado consistentes na identificação e análise das possíveis alternativas de reestruturação do capital da Sabesp; e

(ii) a cada etapa relevante dos trabalhos a serem realizados pelo IFC a matéria deverá retornar ao CDPED para avaliação e prosseguimento.

A Sabesp manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto objeto desse Fato Relevante.

IR Contacts:

Mario Arruda Sampaio: (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi: (55 11) 3388-8793 ([email protected])

FONTE Sabesp

Related Links

http://www.sabesp.com.br



SOURCE Sabesp