Sabesp - Fato Relevante: Contrato com o Município de Mauá

SÃO PAULO, 16 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral, em continuidade aos Fatos Relevantes divulgados em 11 e 15 de junho de 2020, que as assinaturas do Contrato de Prestação de Serviços Públicos entre o Estado de São Paulo, o Município de Mauá e a Sabesp e do Termo de Ajuste para Pagamento e Recebimento de Dívida entre o Saneamento Básico do Município de Mauá, o Município de Mauá e a Sabesp, ocorreram hoje.

