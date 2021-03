Sabesp - Fato Relevante: Prorrogação da Suspensão de Cortes e Renegociação de Dividas

SÃO PAULO, 16 de março de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia" ou "Sabesp"), em atendimento ao disposto no artigo 157, §4º da Lei nº 6.404/76 e às disposições da Instrução CVM nº 358/02, em continuidade ao Fato Relevante de 03 de fevereiro de 2021, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que hoje, a Diretoria Colegiada prorrogou, de 31 de março para 30 de abril de 2021, as medidas para minimização dos impactos econômicos da pandemia em estabelecimentos comerciais e de serviços, conforme segue:

i) Suspender cortes e renegociar débitos de clientes comerciais e de serviços dos

municípios operados que estejam nas fases laranja e vermelha do Plano São

Paulo/Covid-19;

ii) O período de vigência será́ até o final de abril de 2021;

iii) Os débitos existentes, incluindo os acordos firmados durante o período da pandemia,

serão renegociados sem aplicação de multa e juros, apenas correção monetária

conforme política e procedimento da Companhia;

iv) O prazo para parcelamento será́ de 12 meses, a partir da repactuação dos saldos em

aberto;

v) Não haverá nenhuma ação de negativação por débitos até o final de abril/2021; e

vi) Os estabelecimentos que eventualmente tenham sido negativados durante a pandemia

terão os efeitos suspensos imediatamente após a repactuação dos débitos com a

Sabesp.

A Companhia manterá o mercado informado a respeito de quaisquer desdobramentos do assunto objeto deste Fato Relevante.

