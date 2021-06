Sabesp - Fato Relevante: Troca de Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores

SÃO PAULO, 24 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp ("Companhia"), em atendimento às disposições da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") nº 358, de 3 de janeiro de 2002, conforme alterada, vem a público informar que, o Conselho de Administração, em reunião realizada hoje, elegeu o Sr. Osvaldo Garcia para exercer o cargo de Diretor Econômico-Financeiro e de Relações com Investidores a partir de 1º de julho de 2021.

O Sr. Osvaldo Garcia é Engenheiro Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade Federal de Juiz de Fora. Presidente do Conselho de Administração do Metrô São Paulo desde 2019. Diretor Presidente da Caixa Participações S/A (09/2016 a 01/2019). Assessor Estratégico da Presidência da Caixa Econômica Federal (06/2016 a 09/2016) Secretário da Secretaria Nacional de Infraestrutura Hídrica do Ministério da Integração Nacional (01/2015 a 05/2016). Secretário Nacional da Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental do Ministério das Cidades (06/2012 a 01/2015). Vice-Presidente de Habitação da Associação Paulista de Empresários de Obras Públicas – APEOP (12/2007 a 05/2012). Diretor Técnico, Coordenador de Obras e Engenheiro de Produção da Múltipla Engenharia Ltda (01/1988 a 05/2012). Participou de diversos grupos de estudos, comissões e representações, das quais destacamos: Conselheiro Titular do Conselho de Administração do Banco Pan (2018 a 2019), da Caixa Imóveis (2017-2019), da Caixa Participações S/A (2016 a 2019), Conselheiro Titular do Comitê de Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (2015-2016), Presidente do Comitê Gestor do Programa Interáguas (2014-2016), Representante da SNSA/MCidades no Conselho Mundial da Água (2012-2014) e Conselheiro Titular do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (2015-2016) e do Conselho das Cidades (2012-2014).

Contatos de RI:

Mario Arruda Sampaio – (55 11) 3388-8664 ([email protected])

Angela Beatriz Airoldi – (55 11) 3388-8793 ([email protected])

