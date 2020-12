SAC Capital publie un rapport sans notation sur Don Agro International

SINGAPOUR, 15 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Le 7 décembre 2020, SAC Capital Private Limited a publié un rapport sans notation sur Don Agro International Limited (« Don Agro ») et ses filiales (collectivement « le Groupe »), l'une des plus importantes entreprises agricoles de la région de Rostov, en Russie. Vous pouvez lire le rapport complet à l'adresse http://donagroint.com/analyst-reports/ .

Caractéristiques du placement :

Entreprise agricole de premier plan en Russie. Le Groupe , qui exploite une réserve foncière de 63 240 hectares (dont environ 51 207 hectares de terre arable) et située stratégiquement dans l'une des régions les plus fertiles de Russie à proximité des grands ports internationaux, est en mesure de produire des récoltes et du lait de qualité et présentant un rendement supérieur. tout en tirant parti d'une réduction des coûts du transport.

Le ministère russe de l'Agriculture a annoncé un investissement d'environ 281 milliards de roubles (environ 4,3 milliards de dollars américains) dans différents projets d'infrastructures visant à améliorer la logistique au sein des marchés des céréales et des aliments en Russie. L'augmentation de la production céréalière prévue devrait faire passer la valeur des exportations agricoles de la Russie à 45 milliards de dollars américains en 2030. Demande forte et croissante pour les produits du Groupe. Selon un rapport de l'USDA publié en 2019, la demande pour le blé connaît une croissance importante. Plus particulièrement, la région de l'Asie du Sud-Est est devenue la principale importatrice de blé de la planète en raison d'un changement dans les habitudes de consommation. Une production insuffisante (moins de 1 % de la demande) et une augmentation de la consommation ont mené directement à une hausse de la demande d'importation. La demande pour les produits du Groupe à l'échelle nationale demeure élevée en raison de l'interdiction d'importation des produits alimentaires et agricoles de l'UE et de produits locaux qui sont moins chers que les produits importés, en raison de la dépréciation du rouble russe.

À propos de Don Agro International Limited

Don Agro et ses filiales constituent l'une des plus grandes entreprises agricoles de la région de Rostov en Russie, se livrant principalement à la culture de produits agricoles et à la production de lait cru. Le Groupe exploite une réserve foncière de 63 240 hectares, dont environ 51 207 hectares de terre arable, et environ 17 600 hectares qui lui appartiennent. En outre, le Groupe, une des principales exploitations agricoles en ce qui concerne la production laitière dans la région de Rostov, possède un troupeau de plus 4 000 têtes de bétail, dont près de 2 000 vaches laitières. Pour en savoir plus, consultez le site : http://donagroint.com/

