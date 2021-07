Sada inteligentných fotovoltaických produktov Huawei FusionSolar pre rezidenčný sektor získala ocenenie iF Design Award

Tieto ocenenia sú dôkazom celosvetového uznania kreatívneho a užívateľsky prívetivého dizajnu spoločnosti Huawei, ktorý v sebe spája funkčnosť a emócie a prepája technológie s prírodou. Po úspechu aplikácie FusionSolar App v roku 2020 sa jedná o druhé ocenenie iF Design Award udelené spoločnosti Huawei za inteligentné fotovoltaické riešenie pre domácnosti.

Spoločnosť Huawei sa vždy riadila princípmi dizajnu výrobkov zameraných na používateľov a inovácie s cieľom uspokojiť potreby zákazníkov po celom svete.

Cenu iF Design Award organizuje od roku 1953 najstarší nemecký inštitút priemyselného dizajnu iF International Forum Design GmbH so sídlom v Hannoveri a stala sa jednou z troch najprestížnejších cien za dizajn na svete a je známa aj ako "Oscar za design".

Svoju povesť buduje na základe nezávislých, prísnych a spoľahlivých hlavných zásad. Cena iF Design Award je od roku 1953 medzinárodne uznávaná ako symbol vynikajúceho dizajnu. Porota zložená z takmer 60 svetovo uznávaných odborníkov z viac ako 20 krajín vyberá na základe prísnych kritérií a postupov výrobky, ktoré vynikajú v oblasti dizajnu, užívateľského komfortu a inovácií.

Smart regulátor spotreby energie SUN2000

Smart regulátor spotreby energie SUN2000 má elegantný a vycibrený vzhľad, ktorý zodpovedá jeho výkonným funkciám. Smart regulátor energie, ako prvý inteligentný fotovoltaický striedač svojho druhu, ktorý využíva ochranu pred oblúkom AI-boost, sa môže pochváliť najvyšším stupňom bezpečnosti a v spojení s optimizérom môže zvýšiť výnosy energie o 30%, čím používateľom poskytuje bezpečnú, stabilnú a ekologickú energiu. Umožňuje tak rodinám žiť nízkouhlíkový život.

Smart reťazový systém skladovania energie LUNA2000

Krásny, elegantný a estetický dizajn LUNA2000 inšpirovaný vodopádom zaručuje, že sa dobre hodí do domáceho prostredia, kde zariadenie slúži ako záložný zdroj napájania. Pokročilá technológia vysokonapäťového paralelného pripojenia podporuje zmiešané použitie starých a nových batérií. Jeho modulárna konštrukcia zaručuje optimalizáciu na úrovni balenia aj stojana, ktoré môže zvýšiť kapacitu nabíjania a vybíjania a maximalizovať tak potenciál každej batérie. Systém pre ukladanie energie v domácnosti poskytuje majiteľom domov istotu a pokoj vďaka piatim úrovniam bezpečnostnej ochrany.

Aplikácia Huawei FusionSolar

Aplikácia Huawei FusionSolar, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou nášho riešenia pre rezidenčné bývanie, získala v roku 2020 aj ocenenie iF Design Award. Aplikácia spresňuje správu na úroveň modulov a ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie, ktoré vám poskytne všetky potrebné informácie priamo na dosah ruky. Umožňuje tiež kontrolovať spotrebu energie v domácnosti v reálnom čase a poskytuje návrhy, ako plne využiť prebytočnú solárnu energiu, a zároveň podporuje inteligentnú správu každého fotovoltaického modulu pre zvýšenie účinnosti výroby energie. Pozornosť venovaná detailom sa vzťahuje aj na rozhranie aplikácie, ktoré má teplé farby a pripomína príjemné teplo domova.

Riešenie Huawei FusionSolar Residential Smart PV bolo už nasadené vo viac ako 500 000 domácnostiach po celom svete a novo definovalo moderné bývanie vďaka trojvrstvovej ochrane, proaktívnej bezpečnosti celého domu, inteligentnej správe každého fotovoltaického modulu pre zaistenie optimálneho výkonu výroby energie a stabilnej prevádzky pri výpadku prúdu.

