SAFCSP und Informa starten das Gemeinschaftsunternehmen „Tahaluf", um die Saudi Vision 2030 zu unterstützen

Der saudische Verband für Cybersicherheit, Programmierung und Drohnen (SAFCSP) gründet zusammen mit Informa das Joint Venture „Tahaluf", um erstklassige Messemarken in Saudi-Arabien zu etablieren

Das neue Joint Venture wird berufliche Chancen für Saudis in der Event-Branche und verwandten Branchen schaffen

Die Partnerschaft wird 2023 und 2024 eine Reihe von Großveranstaltungen durchführen, um wichtige vertikale Märkte in Saudi-Arabien zu bedienen, darunter Technologie, KI, Lebensmittel, Pharma, Schönheit, Immobilien und Gesundheitswesen

RIAD, Saudi-Arabien, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- SAFCSP und Informa, der weltweit größte Messeveranstalter, gaben heute die Gründung eines neuen Joint Ventures namens „Tahaluf" bekannt, um das „Vision 2030"-Ziel des Königreichs zu unterstützen, die Wirtschaft des Landes zu diversifizieren und hochwertige Beschäftigungsmöglichkeiten für saudische Bürger zu schaffen.

SAFCSP and Informa launch 'Tahaluf' joint venture

Mit dem Start des Joint Ventures Tahaluf mit Informa erweitert der SAFCSP seine Mission, das Wachstum in den wichtigsten Wirtschaftssektoren des Königreichs zu stimulieren, um nun die Veranstaltungsbranche zu umfassen. Tahaluf wird das globale Know-how von Informa nutzen, um einen Veranstaltungssektor von Weltklasse im Königreich zu schaffen, der die wirtschaftliche Diversifizierung weiter vorantreiben, den Zugang zu neuen Märkten für internationale Unternehmen ermöglichen, ausländische Investitionen anziehen und die Modernisierung der Geschäftstätigkeit im Königreich unterstützen wird. Tahaluf wird auch die Schaffung neuer Karrierewege für die junge, talentierte und digital versierte Bevölkerung des Königreichs unterstützen, nicht nur im Veranstaltungssektor, sondern auch in der breiteren kreativen und digitalen Wirtschaft, von Kommunikation und Branding bis hin zu digitalem Marketing und digitaler Produktentwicklung. Die Tahaluf Academy wird einer jährlichen Gruppe von jungen saudischen Fachleuten die Möglichkeit bieten, Erfahrungen in praktischer Schulung und bei internationalen Veranstaltungen durch eine Reihe von Rotationen im globalen Informa-Geschäft zu sammeln und von einem von der Branche anerkannten professionellen Akkreditierungsprogramm zu profitieren.

Das Joint Venture Tahaluf baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen dem SAFCSP und Informa auf, die 2022 das preisgekrönte Tech-Event LEAP (www.onegiantleap.com) ins Leben rief, das gemeinsam mit dem Ministerium für Kommunikation und IT organisiert wurde, und der Zusammenarbeit mit der weltbekannten Cybermarke Black Hat (www.blackhatmea.com), die gemeinsam mit der Behörde für allgemeine Unterhaltung und im Rahmen der Ryadh Season organisiert wurde. Tahaluf wird die marktführenden Marken von Informa für die Einführung einer Reihe neuer B2B-Veranstaltungen, digitaler Erlebnisse und Dienstleistungen im Jahr 2023 und darüber hinaus lizenzieren, die sich anfänglich auf strategisch wichtige Sektoren wie Technologie, Immobilien, Pharmazeutika, Lebensmittel, Gesundheit und Schönheit, Tourismus und Gastgewerbe konzentrieren werden.

Zu den neuen Veranstaltungen von Tahaluf gehören das DeepFest (www.deepfest.com) vom 6. bis 9. Februar 2023; die Gastro- und Hospitality-Messe Feast (www.Onegiantfeast.com) vom 24. bis 26. Oktober 2023; die Messe für die Schönheitsbranche Cosmoprof Middle East; die internationale Immobilienmesse City Cape Global (www.cityscapeglobal.com) vom 10. bis 13. September 2023 und die Messe-Edition für den Nahen Osten der führenden Pharmamarke CPHI Middle East (www.cphi.com) vom 15. bis 17. Januar 2024.

Mike Champion, Regional Executive Vice President von Informa Markets, kommentierte, es sei das Ziel von Tahaluf, die Macht und den Wert internationaler Veranstaltungen zu konzentrieren, um das Wachstum strategisch wichtiger Branchen in Saudi-Arabien zu unterstützen.

„Große Veranstaltungen können bedeutende wirtschaftliche Impulse liefern, indem sie Marktzugang bieten, eingehende Investitionen fördern und internationalen Handel generieren. Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft mit dem SAFCSP zur Gründung von Tahaluf erweitert zu haben, und streben gemeinsam danach, erstklassige Veranstaltungen in Saudi-Arabien durchzuführen, die ein internationales Schaufenster für wichtige Sektoren der saudischen Wirtschaft sein und zu einer florierenden Veranstaltungsbranche im Königreich beitragen werden. Es ist unsere Mission, Veranstaltungen von Weltklasse in das Königreich zu bringen und eine positive Kraft zu sein, um Saudi-Arabien zu einem globalen Zentrum für Veranstaltungen zu machen", sagte Champion.

Faisal Al-Khamisi, der Vorsitzende des SAFCSP, sagte: „Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren ein wachsendes Portfolio von globalen Veranstaltungen ausgerichtet, und jetzt investiert der SAFCSP mithilfe von Tahaluf in die Weiterentwicklung der saudischen Veranstaltungsbranche und in damit verbundene kreative und digitale Sektoren. Tahaluf wird einen bedeutenden Beitrag zur Mission des SAFCSP leisten, die Kompetenzentwicklung zu unterstützen und Karrieremöglichkeiten für saudische Jugendliche in dynamischen, professionellen Sektoren zu schaffen, und wird auch zur allgemeinen Diversifizierung und Modernisierung der Schlüsselindustrien in Saudi-Arabien beitragen."

„Informa nimmt eine führende Rolle in der internationalen Veranstaltungsbranche ein, einschließlich wegweisender digitaler, On-demand- und datengesteuerter Erfahrungen und der Leitung von Nachhaltigkeitsinitiativen im gesamten Sektor. Dieses Fachwissen hat in der Vergangenheit zu erfolgreichen gemeinsamen Veranstaltungen beigetragen und wird von unschätzbarem Wert für die Umsetzung der ehrgeizigen Pläne sein, die heute angekündigt wurden. Tahaluf, das arabische Wort für „Allianz", spiegelt die Stärke der Partnerschaft zwischen dem SAFCSP und Informa wider und steht für unsere Pläne, in dieser nächsten Phase der Entwicklung von erstklassigen Veranstaltungen für Saudi-Arabien eng zusammenzuarbeiten", fügte Al-Khamisi hinzu.

