Safe Spacer™, ein tragbares Anzeigegerät für Social Distancing, wird demnächst ausgeliefert - Vorbestellungen ab sofort möglich

MODENA, Italien, 13. August 2020 /PRNewswire/ -- Der Safe Spacer™ ist ein leichtes, tragbares Gerät, das Angestellten, Arbeitern und Besuchern hilft, einen sicheren Abstand einzuhalten, wodurch der Betrieb und der Aufenthalt in Fabriken, Büros, Museen, Hotels und an anderen Arbeitsplätzen und in öffentlichen Räumen stressfrei bleiben kann. Mit dem Gerät ist man ab sofort noch flexibler, weil etwa kleinere Betriebe eine einfache, aber effektive Lösung erhalten, die auf verschieden Weise bequem zu tragen, aufzuladen und zu synchronisieren ist. Zudem bietet es umfangreiche Optionen zur Einbindung in großen Unternehmen, die ihre eigenen, geschützten Datensysteme nutzen.