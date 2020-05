Safeguard Medical dokončuje akvizíciu na rozšírenie ponuky pre záchranárov

Spoločnosť pridáva do ponuky svojich záchranárskych produktov a služieb technológie firmy Water-Jel

CHARLOTTE, Severná Karolína, 5. mája 2020 /PRNewswire/ -- Safeguard Medical, svetový poskytovateľ produktov a služieb potrebných pre prácu záchranárov, dnes oznámil akvizíciu firmy Water-Jel Technologies. Spoločnosť Water-Jel so sídlom v Carlstadte v New Jersey je svetovým lídrom v produktoch na ošetrenie popálenín. Táto akvizícia rozširuje súčasnú rozsiahlu ponuku spoločnosti Safeguard Medical v oblasti výrobkov potrebných pri záchrane života, súprav prvej pomoci a školiacich programov.

Spoločnosť Safeguard Medical vznikla začiatkom tohto roka, keď vytvorila partnerstvo so spoločnosťou Water Street Healthcare Partners, strategickým investorom zameraným výlučne na zdravotníctvo, s cieľom zlúčiť spoločnosti Combat Medical Systems, Prometheus Medical a Trauma FX Ltd. Spoločný podnik ponúka komplexné portfólio inovatívnych, vysokokvalitných výrobkov a služieb špecializujúcich sa na lekársku pohotovosť. Water-Jel je ďalším krokom v expanzii spoločnosti Safeguard Medical, ktorá do sortimentu svojich produktov pridáva núdzové riešenia liečby popálenín a rozširuje svoje portfólio o výrobný závod s certifikátom ISO a registráciou Amerického úradu pre lieky a potraviny.

„Safeguard Medical spája kritické produkty a vysoko špecializované znalosti z oblasti lekárskej pohotovosti potrebné na záchranu života. Klinické skúsenosti a vedúce postavenie spoločnosti Water-Jel v oblasti produktov na núdzové ošetrenie popálenín posilňujú našu schopnosť pomôcť všetkým záchranným zložkám, vrátane civilistov, ktorí sú čoraz častejšie privolaní k núdzovej situácii," uviedol Adam Johnson, generálny riaditeľ spoločnosti Safeguard Medical. „Budeme pokračovať v budovaní portfólia produktov a možností s cieľom dosiahnuť, aby respondenti s akoukoľvek úrovňou zručností a v akomkoľvek prostredí boli vybavení najlepšími nástrojmi a školením na záchranu životov."

Mark Lait, generálny riaditeľ spoločnosti Water-Jel, dodal: „Sme nadšení, že môžeme spojiť svoje sily s tímom spoločnosti Safeguard Medical. Spoločnosť Water-Jel bola založená s veľkým odhodlaním vyvíjať špičkové svetové riešenia pre núdzové ošetrenie popálenín. Spojením našich produktov a možností s ponukou firmy Safeguard Medical rozširujeme svoj záväzok a našim zákazníkom ponúkame značne rozšírenú škálu produktov a služieb určených na záchranu života."

Mark Lait sa pripojí k vedúcemu tímu spoločnosti Safeguard Medical ako prezident pre zahraničný predaj produktov a jeho nadriadený bude Adam Johnson. Spoločnosť Water-Jel bude v tomto období naďalej pôsobiť a poskytovať služby a produkty pod svojím existujúcim názvom a značkou. Finančné podmienky transakcie neboli zverejnené.

O spoločnosti Safeguard Medical

Spoločnosť Safeguard Medical je popredným svetovým poskytovateľom produktov a služieb na rastúcom trhu so záchranárskou výbavou. Pozostáva zo štyroch prestížnych firiem špecializujúcich sa na pohotovostnú medicínu: Combat Medical Systems, Prometheus Medical, Trauma FX Ltd. a Water-Jel Technologies, ktoré pod značkou Safeguard Medical ponúkajú široký sortiment inovatívnych, vysokokvalitných produktov, záchranárskych súprav a školiacich programov zameraných na pomoc záchranárom pri výkone ich práce. Safeguard Medical patrí pod strategickú investičnú spoločnosť so zameraním výlučne na zdravotníctvo Water Street Healthcare Partners, Viac informácií nájdete na stránke: safeguardmedical.com.

Related Links

https://www.safeguardmedical.com



SOURCE Safeguard Medical