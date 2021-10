Safenetpay améliore ses services pour les clients de l'UE/EEE

L'octroi de cette licence IME donnera à Safenetpay la liberté de promouvoir et de fournir des services dans l'ensemble de l'UE/EEE (sous réserve de la délivrance de passeports), sans qu'il soit nécessaire de négocier des accords et d'obtenir des licences distinctes dans les pays des autres États membres. De plus, la création d'une filiale danoise et l'obtention d'une nouvelle licence IME permettront à Safenetpay d'étendre ses activités en Europe et de fournir aux PME et aux entrepreneurs individuels du continent des solutions commerciales plus intelligentes.

Comme de nombreuses FinTechs basées au Royaume-Uni, Safenetpay était à la recherche d'une base européenne pour poursuivre ses plans de croissance ambitieux après le Brexit. Safenetpay avait initialement envisagé l'Irlande, les Pays-Bas, la France et Chypre, mais a finalement opté pour le Danemark.

Sanjar Mavlyanov, fondateur et PDG de Safenetpay déclare :

« Nous avons choisi le Danemark comme base européenne car il abrite l'une des cultures de start-up les plus florissantes d'Europe et possède l'une des économies les plus numérisées au monde. Les régulateurs danois encouragent l'esprit d'entreprise, la collaboration et la recherche de solutions innovantes à des problèmes complexes. »

Safenetpay va recruter une équipe locale pour superviser son entrée sur le marché danois, en se concentrant sur les PME locales et les entrepreneurs individuels avant de s'étendre à toute l'Europe à l'avenir. L'équipe travaillera sous l'égide de la filiale danoise de Safenetpay, les opérations au Royaume-Uni continuant à être gérées depuis le siège de Londres.

À propos de Safenetpay

Safenetpay Services Company Ltd est un établissement de monnaie électronique autorisé par la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni à émettre de la monnaie électronique et à fournir des services de paiement. Safenetpay ApS est un établissement de monnaie électronique autorisé par l'Autorité de surveillance financière danoise à émettre de la monnaie électronique et à fournir des services de paiement.

Safenetpay fournit un service tout-en-un de traitement des paiements, d'acquisition et de banque commerciale pour les PME, les entrepreneurs individuels et les indépendants. Safenetpay propose des comptes commerciaux multidevises, des paiements internationaux dans plus de 150 devises, le traitement des cartes et des comptes marchands.

