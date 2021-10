Safenetpay erweitert seine Dienstleistungen für EU/EWR-Kunden

Die Erteilung der EWI-Lizenz gibt Safenetpay die Freiheit, seine Dienstleistungen in der gesamten EU/EWR zu bewerben und anzubieten (vorbehaltlich des „Passporting"), ohne dass es notwendig ist, Vereinbarungen auszuhandeln und separate Lizenzen in anderen Mitgliedsstaaten zu erhalten. Mit der Gründung einer dänischen Tochtergesellschaft und dem Erhalt einer neuen EWI-Lizenz kann Safenetpay seine Aktivitäten in Europa ausweiten und KMU und Einzelunternehmern auf dem ganzen Kontinent intelligentere Geschäftslösungen anbieten.