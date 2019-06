SafeRide Technologies collabore avec l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi et teste deux de ses solutions dans le nouveau laboratoire d'innovation de Tel Aviv

La solution de détection d'anomalies basée sur l'IA de SafeRide a récemment remporté le prix TU-Automotive pour le meilleur produit Data/AI (Données/IA)

TEL AVIV, Israël, 12 juin 2019 /PRNewswire/ -- SafeRide Technologies, la première entreprise de cybersécurité pour l'automobile à proposer une solution multicouche de détection des anomalies par des méthodes déterministes et heuristiques et de prévention des menaces, annonce aujourd'hui qu'elle va travailler en collaboration avec l'Alliance Renault Nissan Mitsubishi sur un projet de démonstration de faisabilité, afin de tester ses solutions de cybersécurité sur des véhicules dans le nouveau laboratoire d'innovation de Tel Aviv.

La solution vSentry AI de SafeRide a remporté la semaine dernière à Detroit le prix TU-Automotive dans la catégorie du « meilleur produit de données/IA pour l'année 2019 ». vSentry AI utilise des paradigmes avancés d'apprentissage automatique pour déterminer le comportement normal du véhicule, sans dépendance à l'égard des propriétés et protocoles des unités de commande électronique, ni besoin de connaissances préalables sur celles et ceux-ci. Une fois que le comportement normal est défini, les modèles d'apprentissage automatique peuvent détecter, classifier et signaler avec précision tout comportement anormal et le communiquer au centre des opérations de sécurité des véhicules connectés qui en fera une analyse plus approfondie.

CAN Optimizer de SafeRide est une solution basée sur l'apprentissage automatique qui diminue considérablement la bande passante nécessaire pour télécharger des données CAN dans le cloud. Elle réduit la taille des données de plus de 95 %, en offrant généralement un taux de compression sans perte plus de cinq fois supérieur à celui des autres algorithmes de compression actuellement sur le marché.

« Nous sommes très heureux de travailler avec l'Alliance dans ses nouvelles installations de Tel Aviv », a déclaré Yossi Vardi, PDG de SafeRide Technologies. « Il est très stimulant de pouvoir prouver l'efficacité de nos technologies en collaboration avec certains des plus grands constructeurs automobiles mondiaux, et nous avons déjà fait montre de résultats prometteurs dans de nombreux schémas d'attaque de cybersécurité en direct. Nous avons hâte de poursuivre notre travail et de voir notre technologie implémentée dans certains des véhicules les plus prisés au monde. »

SafeRide fait des démonstrations de ses solutions cette semaine à l'occasion de l'Ecomotion à Tel Aviv, sur le stand 58.

SafeRide Technologies est le fournisseur de vSentry™, la solution de cybersécurité multicouche de pointe, destinée aux véhicules connectés et autonomes, qui allie une solution de sécurité de pointe basée sur la méthode déterministe avec une technologie révolutionnaire de profilage de l'IA et de détection des anomalies pour assurer une sécurité à l'épreuve du temps. SafeRide fournit aux fabricants d'équipement d'origine, aux exploitants de flottes de véhicules et aux sous-traitants automobiles la détection précoce et la prévention des cyberattaques. Elle aide ainsi à éviter dommages financiers et perte de réputation et à sauver des vies. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.saferide.io.

