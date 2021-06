SafeSanté Sécurise une Levée de Fonds de 12 Million EUR par un Engagement du Groupe GEM afin de Démocratiser les Solutions de Télémédecine IoT et Créer le Premier Centre Médical Virtuel Européen

Selon l'accord, GEM s'engage à fournir à SafeSanté une facilité de souscription d'actions d'un montant maximum de 12 millions d'euros pour une durée de 36 mois après la cotation publique des actions de la société sur une bourse nationale européenne. SafeSanté contrôlera le calendrier et le montant maximum des prélèvements dans le cadre du processus et n'a aucune obligation de prélèvement minimum. En même temps que la cotation publique des actions de SafeSanté, GEM recevra des bons de souscription pour acheter des actions de la société.

Les fonds seront employés à poursuivre le développement de son offre de télémédecine en France et en Europe avec pour objectif d'améliorer et de réduire les barrières à l'accès aux soins. Les solutions de télémédecine de SafeSanté s'adressent à tous les professionnels de santé, aux établissements de soins et aux patients. Elles intègrent des dispositifs médicaux révolutionnaires qui permettent aux médecins d'examiner les patients à distance aussi bien qu'en face-à-face, pour la médecine générale ou spécialisée.

"Nous sommes très heureux de l'engagement de GEM et leur souhaitons la bienvenue dans cette aventure pour faciliter l'accès aux soins ", a déclaré Yonathan Abbou, PhD, Fondateur et Président de SafeSanté. "Ce financement, et le fait de devenir une entité publique côtée, nous aidera à développer nos activités en France et en Europe dans plusieurs domaines. Notre vision reste la même : connecter les patients et les professionnels de santé grâce à nos outils numériques et nos appareils connectés Hi-Tech. Notre objectif est de construire le plus grand centre médical virtuel d'Europe afin de donner à chaque patient la possibilité d'accéder rapidement à des soins de qualité, dans toutes les langues."

A propos de SafeSanté :

SafeSanté a été fondée à Paris en 2014 par Yonathan Abbou, PhD et a pour objectif de connecter les patients et les médecins avec les meilleurs outils technologiques à notre disposition. SafeSanté Doc est déjà utilisé par de nombreux médecins en France qui suivent leurs patients à distance. SafeSanté a également intégré des bornes de télémédecine avec des dispositifs médicaux connectés dans des pharmacies, des établissements de santé ou en mobile pour les infirmières.

À propos du groupe GEM :

Global Emerging Markets (GEM) est un groupe d'investissement alternatif de 3,4 milliards de dollars, présent à Paris, New York et Los Angeles. GEM gère un ensemble diversifié de véhicules d'investissement axés sur les marchés émergents et a réalisé plus de 400 transactions dans 70 pays. Chaque véhicule d'investissement a des concepts opérationnels différents en matière de risque, de rendement ajusté et de profil de liquidité. La famille de fonds et les véhicules d'investissement fournissent à GEM et à ses partenaires une exposition à : des rachats d'entreprises par les gestionnaires de petites et moyennes capitalisations, les investissements privés en actions publiques et les investissements sélectionnés. Pour plus d'informations : www.gemny.com

