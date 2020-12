Safra lidera no Peac Maquininhas, é o único a usar o limite do Peac FGI e lança segmento para empresas até R$ 8 milhões

SÃO PAULO, 4 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Safra foi o único banco a emprestar totalmente o limite estabelecido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para socorrer empresas durante a pandemia. A marca foi atingida há duas semanas, com o total de R$ 10 bilhões, e beneficiou 7.230 empresas. Essa linha, o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito - PEAC-FGI foi criada para ajudar empresários a atravessar a crise causada pela Covid-19. Sustentada pelo Fundo Garantidor de Investimentos (FGI), gerido pelo BNDES, o PEAC foi instituído em junho deste ano e já no primeiro mês o Safra realizou operações de R$ 3 bilhões.

Noutra modalidade, o PEAC Maquininhas - crédito garantido por vendas com cartão, operando a partir de Safrapay – o Safra novamente saiu na frente. Emprestando para microempreendedores individuais (MEIs) e micro e pequenas empresas, o Safra ocupa o primeiro lugar entre os bancos privados, com a concessão de R$ 236 milhões, favorecendo cerca de 9 mil empreendedores.

Outra novidade importante do Safra diz respeito às empresas com faturamento anual entre R$ 1 milhão e R$ 8 milhões. O banco, que já tinha atendimento diferenciado para a faixa de R$ 8 milhões a R$ 50 milhões, agora também criou segmento específico para empresas com faturamento dessa faixa menor de faturamento, com acompanhamento remoto realizado por meio de gerentes exclusivos. Isso porque o Safra sabe que as pequenas e médias empresas foram as mais impactadas pela crise da Covid19.

Os clientes já têm acesso às facilidades de atendimento por meio do APP e do internet banking do Safra Empresas e contam com produtos e serviços como empréstimos, cartão múltiplo, folha de pagamentos e soluções de cash management, como cobranças e pagamentos a fornecedores, incluindo DDA e PIX. Os contatos podem ser feitos via WhatsApp, telefone ou e-mail, de acordo com as necessidades e preferências de cada cliente.

Entendendo que o momento atual demanda maior apoio às empresas, o Safra fortaleceu a parceria com os clientes deste segmento e reforçou o escopo de atuação entre as pequenas e médias empresas.

Sobre o Banco Safra

O Safra é um dos maiores bancos privados do Brasil. Com atuação nos segmentos Pessoa Física e Pessoa Jurídica, a instituição possui patrimônio líquido de mais de R$ 12 bilhões. A carteira de crédito soma R$ 110 bilhões e os recursos de terceiros sob gestão totalizam cerca de R$ 250 bilhões. Os números são referentes ao final do primeiro trimestre deste ano. O banco faz parte da história de uma família que atua no segmento financeiro há mais de 175 anos e que está presente em 26 países. Ao redor do mundo, os valores agregados sob gestão chegam a R$ 1 trilhão. Em todas as localidades onde atua, a marca Safra é reconhecida pela solidez, segurança e relacionamento próximo.

