SAI Global benoemd tot leider in Gartner Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions 2019, wereldwijd

SAI Global voor de vijfde keer erkend voor oplossing ResilienceONE

CHICAGO, 18 september 2019 /PRNewswire/ -- SAI Global, de thuisbasis van 's werelds toonaangevende risicoplatform SAI360, heeft vandaag aangekondigd dat haar ResilienceONE®-oplossing voor bedrijfscontinuïteit voor de vijfde keer op rij is erkend door informatietechnologie- en adviesbureau Gartner.

In het rapport Magic Quadrant for Business Continuity Management Planning Solutions[1] van 2019 wordt SAI Global genoemd als leider op basis van Gartners evaluatie van haar vermogen tot de uitvoering en volledigheid van de visie.

"We geloven dat de erkenning van Gartner onze toewijding onderstreept om klanten te helpen veerkrachtig te blijven en tegelijkertijd snel en efficiënt te herstellen van bedrijfsstoringen," zei Peter Granat, Chief Executive Officer SAI Global. "Door deze erkenning te ontvangen, zijn we ervan overtuigd dat we een vertrouwde partner zijn, een die onze klanten in staat stelt om in de loop van de tijd gemeten risico's met een hoge mate van vertrouwen te ondernemen."

"Wat vooral indrukwekkend is aan ResilienceONE is - in één woord - visionair," zei oude klant Michael Lazcano, directeur van Global Business Continuity Services Corporate bij Gap, Inc. "De reputatie van het product komt voort uit ethisch leiderschap, innovatie en klantenservice. Dankzij de analyse van impact en herstel, eenvoudige dashboards en geautomatiseerde taken kan ik me blijven concentreren op het toepassen van mijn expertise in de meest kritieke situaties."

Naarmate bedrijven complexer, internationaler en digitaler zijn geworden, is de behoefte aan robuuste bedrijfscontinuïteitstools en -programma's om opkomende bedreigingen tegen te gaan nog nooit zo groot geweest. In de afgelopen 18 maanden heeft SAI Global mogelijkheden toegevoegd om programma's voor BCM en Integrated Risk Management (IRM) te verbinden, samen met leverancierscontinuïteit om bescherming buiten de muren te verlengen, en Risk Intelligence om organisaties te helpen risico's te beheren en hiaten in BCM-programma's te visualiseren om zich te concentreren op operationele veerkracht.

Anton Lissone, Chief Technology Officer voor SAI Global zei: "ResilienceONE van SAI Global is een consistente leider in de BCMP-categorie en we zijn er trots op opnieuw door Gartner te zijn erkend. We zijn van mening dat deze erkenning ons vermogen vertegenwoordigt om best-in-class-oplossingen te leveren, en het is een erkenning van onze product-roadmap en investering in innovatie. Wij geloven dat de opname van ResilienceONE in onze SAI360-platformstrategie voor geïntegreerd risicobeheer ons onderscheidt."

ResilienceONE, dat in het pakket oplossingen van SAI Global is opgenomen toen het Bedrijf Strategic BCP in juli 2018 verwierf, heeft sinds haar marktdebuut een zorgvuldige afweging gemaakt tussen gebruiksgemak, aanpassingen en administratie voor haar klanten. Het alles-in-één risicobeheersysteem voor bedrijfscontinuïteit biedt klanten snelle, kritische besluitvorming en strategische inzichten tijdens rampen en bedrijfsonderbrekingen.

[1] Gartner, "Magic Quadrant for Business Continuity Management Program Solutions, Worldwide," Gartner, David Gregory, Roberta Witty, 12 September 2019. *SAI Global wordt in eerdere rapporten vermeld als Strategic BCP.

